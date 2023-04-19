Частные самолеты гражданина РФ останавливались в Литве и Эстонии

Литовский пилот и казахстанско-российский бизнесмен занимаются бизнесом в сети обхода санкций, отмечает литовская национальная телерадиокомпания LRT.
Частный самолет Beechcraft Sierra, принадлежащий бизнесмену Леониду Соколову, вылетел из Каунаса в Россию 2 апреля. Согласно соцсетям, У Соколова, проживающего в Москве, литовский вид на жительство и доли в нескольких литовских компаниях, связанных с авиацией. В 2023 году Соколов выиграл тендер на закупку деталей Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.