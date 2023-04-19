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Частные самолеты гражданина РФ останавливались в Литве и Эстонии

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Самолет Beechcraft Sierra.
Самолет Beechcraft Sierra. Фото: Cc By-sa 3.0y/ Wikimedia Commons

Литовский пилот и казахстанско-российский бизнесмен занимаются бизнесом в сети обхода санкций, отмечает литовская национальная телерадиокомпания LRT.

Частный самолет Beechcraft Sierra, принадлежащий бизнесмену Леониду Соколову, вылетел из Каунаса в Россию 2 апреля. Согласно соцсетям, У Соколова, проживающего в Москве, литовский вид на жительство и доли в нескольких литовских компаниях, связанных с авиацией. В 2023 году Соколов выиграл тендер на закупку деталей Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

По данным Литовского управления безопасности на транспорте (LTSA), санкции, введенные в отношении воздушного пространства страны, не были нарушены пролетом самолета. Информация, собранная следственной группой LRT, указывает на то, что самолет приобрели в Испании. Посредником в продаже выступила школа FlyUp, зарегистрированная в Мадриде, единственным акционером которой является Aviaserviso Grupė, зарегистрированная в Вильнюсе.

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