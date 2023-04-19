Частные самолеты гражданина РФ останавливались в Литве и Эстонии

Частный самолет Beechcraft Sierra, принадлежащий бизнесмену Леониду Соколову, вылетел из Каунаса в Россию 2 апреля. Согласно соцсетям, У Соколова, проживающего в Москве, литовский вид на жительство и доли в нескольких литовских компаниях, связанных с авиацией. В 2023 году Соколов выиграл тендер на закупку деталей Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

По данным Литовского управления безопасности на транспорте (LTSA), санкции, введенные в отношении воздушного пространства страны, не были нарушены пролетом самолета. Информация, собранная следственной группой LRT, указывает на то, что самолет приобрели в Испании. Посредником в продаже выступила школа FlyUp, зарегистрированная в Мадриде, единственным акционером которой является Aviaserviso Grupė, зарегистрированная в Вильнюсе.