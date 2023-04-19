Рейтинги: поддержка Партии реформ стремительно несется вниз

По совокупным результатам последних четырех недель еженедельного опроса Norstat, составленного по заказу Института социальных исследований, 24,3 процента избирателей поддерживают Партию реформ, 19,8 процента - EKRE и 17,7 процента - Центристскую партию.

Поддержка Партии реформ за неделю упала на два процентных пункта, а за последние четыре недели - на пять процентных пунктов. Поддержка EKRE увеличилась на 1,8 процентных пункта за неделю, а за последние три недели партия увеличила свою поддержку на 3,2 процентных пункта. Поддержка Центристской партии за последние три недели увеличилась на 2,5 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 15,4%, Социал-демократическая партия с 9,5% и «Отечество» с 7,9%. Коалиционную партию поддерживают 49,2 процента респондентов, а оппозиционную партию - 45,4 процента.

Если рассматривать отдельно результаты прошлой недели, то EKRE находится на первом месте с 24,6%, Партию реформ поддерживают 21,6%, а Центристскую партию - 17,2% избирателей. Далее следуют «Ээсти 200» с 14,2%, соцдемы с 9,3% и «Отечество» с 7,3%.

Исследователь Тартуского университета Мартин Мёльдер допускает, что высокий уровень поддержки, собранный на выборах, может быстро испариться.