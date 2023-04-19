Поддержка Партии реформ резко упала после объявления о планах повышения налогов, и если по среднему результату за четыре недели они по-прежнему лидируют, то показатели поддержки прошлой недели уже поставили Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) на первое место.
Рейтинги: поддержка Партии реформ стремительно несется вниз
По совокупным результатам последних четырех недель еженедельного опроса Norstat, составленного по заказу Института социальных исследований, 24,3 процента избирателей поддерживают Партию реформ, 19,8 процента - EKRE и 17,7 процента - Центристскую партию.
Поддержка Партии реформ за неделю упала на два процентных пункта, а за последние четыре недели - на пять процентных пунктов. Поддержка EKRE увеличилась на 1,8 процентных пункта за неделю, а за последние три недели партия увеличила свою поддержку на 3,2 процентных пункта. Поддержка Центристской партии за последние три недели увеличилась на 2,5 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 15,4%, Социал-демократическая партия с 9,5% и «Отечество» с 7,9%. Коалиционную партию поддерживают 49,2 процента респондентов, а оппозиционную партию - 45,4 процента.
Если рассматривать отдельно результаты прошлой недели, то EKRE находится на первом месте с 24,6%, Партию реформ поддерживают 21,6%, а Центристскую партию - 17,2% избирателей. Далее следуют «Ээсти 200» с 14,2%, соцдемы с 9,3% и «Отечество» с 7,3%.
Исследователь Тартуского университета Мартин Мёльдер допускает, что высокий уровень поддержки, собранный на выборах, может быстро испариться.
«Последние несколько недель привели к резкому падению поддержки Партии реформ, что, вероятно, выражает разочарование избирателей политикой, согласованной новым правительством, а также тем, на что партия делала упор перед выборами и тем, что было сделано после них. Кампания, построенная на страхе перед EKRE со стороны Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов, заставила людей голосовать за них, но, как видите, она не может гарантировать политическую лояльность даже в перспективе нескольких месяцев», - сказал Мёльдер.
По его словам, совокупная поддержка партии премьера за последние четыре недели упала ниже 25 процентов и стремительно приближается к тому уровню, который был до начала российско-украинской войны.
«Положительное влияние войны на поддержку партии исчезло и я сомневаюсь, что его удастся построить вновь. Из трех правительственных партий наибольшие потери за последние недели явно понесла Партия реформ, но также очевидно, что закончился и медовый месяц «Ээсти 200» и социал-демократов. Сиюминутный пик популярности уже позади, и теперь, видимо, их поддержка имеет тенденцию к уменьшению, а не к увеличению», - сказал Мёльдер.
В то же время, по его словам, видно, что Центристская партия и EKRE улучшили свои позиции. «В последние недели их поддержка возросла, особенно это заметно в случае с EKRE. Последний недельный результат EKRE по сути находится на том же уровне, что и четырехнедельный совокупный результат Партии реформ», - сказал Мёльдер.
Если бы выборы состоялись сейчас, в ситуации, когда избирателям стало ясно, к чему непосредственно приведет их выбор, состав Рийгикогу был бы заметно другим. В этом Рийгикогу Партия реформ получила бы только 28 мест, EKRE - 22 места, Центристская партия - 19 мест, «Ээсти 200» - 16 мест, социал-демократы - девять мест, а «Отечество» - семь мест.