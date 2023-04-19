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Рейтинги: поддержка Партии реформ стремительно несется вниз

BNS
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Zane Bitere/LETA

Поддержка Партии реформ резко упала после объявления о планах повышения налогов, и если по среднему результату за четыре недели они по-прежнему лидируют, то показатели поддержки прошлой недели уже поставили Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) на первое место.

По совокупным результатам последних четырех недель еженедельного опроса Norstat, составленного по заказу Института социальных исследований, 24,3 процента избирателей поддерживают Партию реформ, 19,8 процента - EKRE и 17,7 процента - Центристскую партию.

Поддержка Партии реформ за неделю упала на два процентных пункта, а за последние четыре недели - на пять процентных пунктов. Поддержка EKRE увеличилась на 1,8 процентных пункта за неделю, а за последние три недели партия увеличила свою поддержку на 3,2 процентных пункта. Поддержка Центристской партии за последние три недели увеличилась на 2,5 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с 15,4%, Социал-демократическая партия с 9,5% и «Отечество» с 7,9%. Коалиционную партию поддерживают 49,2 процента респондентов, а оппозиционную партию - 45,4 процента.

Если рассматривать отдельно результаты прошлой недели, то EKRE находится на первом месте с 24,6%, Партию реформ поддерживают 21,6%, а Центристскую партию - 17,2% избирателей. Далее следуют «Ээсти 200» с 14,2%, соцдемы с 9,3% и «Отечество» с 7,3%.

Исследователь Тартуского университета Мартин Мёльдер допускает, что высокий уровень поддержки, собранный на выборах, может быстро испариться.

«Последние несколько недель привели к резкому падению поддержки Партии реформ, что, вероятно, выражает разочарование избирателей политикой, согласованной новым правительством, а также тем, на что партия делала упор перед выборами и тем, что было сделано после них. Кампания, построенная на страхе перед EKRE со стороны Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократов, заставила людей голосовать за них, но, как видите, она не может гарантировать политическую лояльность даже в перспективе нескольких месяцев», - сказал Мёльдер.

По его словам, совокупная поддержка партии премьера за последние четыре недели упала ниже 25 процентов и стремительно приближается к тому уровню, который был до начала российско-украинской войны.

«Положительное влияние войны на поддержку партии исчезло и я сомневаюсь, что его удастся построить вновь. Из трех правительственных партий наибольшие потери за последние недели явно понесла Партия реформ, но также очевидно, что закончился и медовый месяц «Ээсти 200» и социал-демократов. Сиюминутный пик популярности уже позади, и теперь, видимо, их поддержка имеет тенденцию к уменьшению, а не к увеличению», - сказал Мёльдер.

В то же время, по его словам, видно, что Центристская партия и EKRE улучшили свои позиции. «В последние недели их поддержка возросла, особенно это заметно в случае с EKRE. Последний недельный результат EKRE по сути находится на том же уровне, что и четырехнедельный совокупный результат Партии реформ», - сказал Мёльдер.

Если бы выборы состоялись сейчас, в ситуации, когда избирателям стало ясно, к чему непосредственно приведет их выбор, состав Рийгикогу был бы заметно другим. В этом Рийгикогу Партия реформ получила бы только 28 мест, EKRE - 22 места, Центристская партия - 19 мест, «Ээсти 200» - 16 мест, социал-демократы - девять мест, а «Отечество» - семь мест.

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