Стальнухин за счет налогоплательщиков приобрел огромное количество написанных им книг

Исключенный из Центристской партии бывший депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин в прошлом году приобрел 969 написанных им самим же книг – парламентская канцелярия без вопросов компенсировала ему эти расходы, пишут «Деловые ведомости».
Таким образом, покупка книг Михаила Стальнухина обошлась налогоплательщикам в общей сложности в 12 222 евро и семь центов.
Никаких пояснений Стальнухин давать не пожелал, отметив попутно, что о возмещении его депутатских расходов уже немало писалось и говорилось ранее.
Чиновники парламентской канцелярии уклонились от ответа на вопрос, можно ли считать поведение Стальнухина этичным, с учетом того, что бывший депутат с продажи собственных книг мог одновременно получать и прибыль.
«Члены Рийгикогу имеют право делать подарки в счет выделенного им лимита на представительские расходы, в том числе книги», – поясняет Мерилин Круузе, пресс-консультант отдела по связям с общественностью канцелярии Рийгикогу.
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