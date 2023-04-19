Стальнухин за счет налогоплательщиков приобрел огромное количество собственных книг

Таким образом, покупка книг Михаила Стальнухина обошлась налогоплательщикам в общей сложности в 12 222 евро и семь центов.

Никаких пояснений Стальнухин давать не пожелал, отметив попутно, что о возмещении его депутатских расходов уже немало писалось и говорилось ранее.

Чиновники парламентской канцелярии уклонились от ответа на вопрос, можно ли считать поведение Стальнухина этичным, с учетом того, что бывший депутат с продажи собственных книг мог одновременно получать и прибыль.

«Члены Рийгикогу имеют право делать подарки в счет выделенного им лимита на представительские расходы, в том числе книги», – поясняет Мерилин Круузе, пресс-консультант отдела по связям с общественностью канцелярии Рийгикогу.