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Сегодня на чемпионате Европы по борьбе выступит Эпп Мяэ

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Эпп Мяэ (слева).
Эпп Мяэ (слева). Фото: Mihkel Maripuu

В Хорватии в Загребе продолжается чемпионат Европы по борьбе, на котором представлена и эстонская сборная.

В прошедших накануне соревнованиях по вольной борьбе оба наших спортсмена остались без наград: Эрик Рейнбок, выступавший в весовой категории -74 кг, проиграл венгерскому борцу Мураду Курмагомедову (0:10). Курмагомедов в свою очередь проиграл армянину Храйру Алиханяну (3:5) и на этом соревнования для эстонского борца завершились.

У второго представителя Эстонии Аймара Андрусе (весовая категория -86 кг) соревнование прошло по схожему сценарию. В первом туре ему пришлось признать первенство немца Ларса Шэфла (1:10). Шэфл в 1/8 финала проиграл поляку Себастьяну Езержански (1:6) – тем самым Андрусе не смог выступить в утешительном круге.

Сегодня состоятся соревнования среди женщин и на ковер выйдет Эпп Мяэ. Она свободна в первом туре и встретится с победительницей четвертьфинальной схватки в весовой категории -76 кг - либо Камилой Гауцайте (Литва), либо Синтией Ванессой Вескан (Франция).

В четверг соревнования начнутся для Виктории Вессо – в первом туре она будет бороться с азербайджанкой Биргул Солтановой (весовая категория -62 кг).

Трансляция и результаты доступны ЗДЕСЬ.

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