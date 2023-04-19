На что обратить внимание при покупке билетов через сайты-посредники?

Если каждый полет прошел без заминок, то все будет хорошо. Однако если один из рейсов задерживается или отменяется, у потребителя возникают проблемы с другими рейсами, если они приобретены через посредника, поскольку договоры перевозки, связанные с другими рейсами, остаются в силе.

Например, если пассажир хочет вылететь из Таллинна на Мальту и вводит соответствующий запрос на поиск билетов на сайте посредника, он может получить следующее предложение: направление Таллинн-Мальта с одной пересадкой, где оба рейса выполняются одним и тем же перевозчиком (единый договор перевозки). Однако маршрут Мальта-Таллинн будет состоять из трех рейсов: Мальта-Бари, Бари-Стокгольм, Стокгольм-Таллинн. Принимая решение в пользу такого плана полета, потребитель заключает всего пять договоров: один с порталом-посредником, один на рейс до места назначения и три на обратный рейс. Теперь, если один из рейсов на обратном пути задерживается или отменяется, другие договоры и билеты остаются в силе, и пассажир должен самостоятельно найти способ добраться до места назначения.

Поэтому обязательно стоит убедиться, что это стыковочные билеты, ведь билеты, купленные на одном портале, не всегда подразумевают под собой стыковочные рейсы.

Привязаны ли мои билеты к одному договору перевозки?