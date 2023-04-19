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ВИДЕО ⟩ Снаружи - исторический, внутри - современный: в Тарту выставлен на продажу уникальный дом

Kodu.postimees.ee
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В тартуском районе Раади-Круузамяэ продается... современная мыза.

Этот объект недвижимости можно считать одним из самых привлекательных и даже уникальных в этом районе. Снаружи это украшенное классическим портиком и колоннами здание напоминает старинную усадьбу, но внутри - вполне современная резиденция, просторная, светлая, тщательно продуманная и со вкусом оформленная.

Особняк, построенный в 2006 году, в очень хорошем состоянии: год назад здесь сделан капитальный ремонт. 

Двухэтажное здание общей площадью 427 м2 расположено на участке площадью 7160 м2, спроектированном с учетом окружающих строений. В саду также есть большой ухоженный пруд и садовый домик.

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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