ВИДЕО ⟩ Снаружи - исторический, внутри - современный: в Тарту выставлен на продажу уникальный дом

Этот объект недвижимости можно считать одним из самых привлекательных и даже уникальных в этом районе. Снаружи это украшенное классическим портиком и колоннами здание напоминает старинную усадьбу, но внутри - вполне современная резиденция, просторная, светлая, тщательно продуманная и со вкусом оформленная.

Особняк, построенный в 2006 году, в очень хорошем состоянии: год назад здесь сделан капитальный ремонт.

Двухэтажное здание общей площадью 427 м2 расположено на участке площадью 7160 м2, спроектированном с учетом окружающих строений. В саду также есть большой ухоженный пруд и садовый домик.