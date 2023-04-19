НА КУХНЕ ⟩ Разговор с Евгением Криштафовичем на тему: «Ида-Вирумаа - миссия выжить!»

Сегодня в 15:00 «На кухне» юрист, член Совета Партии реформ Евгений Криштафович расскажет о том, какие изменения произойдут в жизни Ида-Вирумаа при новом правительстве, а что останется неизменным. О новых видах местных налогов, запрете трансграничной торговли и открытии новых шахт, лишении права голоса неграждан на местных выборах, и окончательном переходе на эстоноязычное образование в откровенном разговоре в студии Rus.Postimees.