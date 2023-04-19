ВИДЕО ⟩ Евгений Криштафович: «С людьми надо мягко, с политиками – жестко!»

Именно в Ида-Вирумаа этот вопрос решится успешно, я уверен. Потому что там заметно участие государства. За 20 лет мы добились того, что государство признало, что решение языкового вопроса – это важно.

- Политические оппоненты нынешнего коалиционного правительства считают недопустимой практику умалчивания о налоговых намерениях во время избирательной программы. Неожиданно появившиеся экономические инициативы правительства после выборов – это возможно в работе партий с избирателями?

ЕК: Мне кажется, что все вопросы, которые мы обсуждаем, которые правительство обозначало целями в соглашении, они во время избирательной кампании обсуждались. Избавляясь от налогового горба, иными словами, возвращаясь к пропорциональной системе подходного налога, мы предупреждали о механизмах открыто. Нужно же где-то пол миллиарда в год людям возвращать за счет сокращения необязательных по закону социальных выплат. Говорили, что сократятся какие-то бюрократические надстройки, что что-то сократится в общественном секторе.

Пол миллиарда в год людям можно возвращать за счет сокращения необязательных по закону социальных выплат, считает Евгений Криштафович. Фото: Pm

Обо всем этом говорили не только мы, но и Правые, и «Ээсти 200». И наши партнеры по коалиции, социал-демократы, тоже заявляли о необходимости новых налогов, например, о новом налоге на государственную безопасность. Да, на выполнение обещаний избирателям, которые давала наша партия во время избирательной кампании, мы должны где-то брать средства. Значит, или сокращение, или перераспределение налоговой нагрузки.