ВИДЕО ⟩ Евгений Криштафович: «С людьми надо мягко, с политиками – жестко!»

Юрист и член Совета Партии реформ Евгений Криштафович в передаче «На кухне» рассказал, как при новом правительстве будут выживать жители Ида-Вирумаа. Гость телевизионной студии Rus.Postimees затронул темы спецпредставителя по делам Ида-Вирумаа, безработицы, оттока населения, повышения акцизов на алкоголь и табак, а также стратегии развития уезда.
Гость телевизионной студии Rus.Postimees Евгений Криштафович откровенно рассказал, какие изменения произойдут в жизни Ида-Вирумаа при новом правительстве, а что останется неизменным. Какие местные налоги нужно точно ждать, почему недопустима трансграничная торговля и открытие новых шахт. Особое внимание юрист и член Совета Партии реформ уделил окончательному переходу на эстоноязычное образование и влияние справедливого поворота на традиционный уклад жизни жителей уезда.
- Начнем с самого болезненного вопроса: дефицит учителей, дефицит учебных программ и материалов по переходному периоду. При этом курс на эстоноязычное образование неотвратим. Каким образом новое правительство намерено его осуществить, учитывая интересы жителей региона?
ЕК: Сегодня у нас появится больше возможностей заниматься этим вопросом, потому что в рамках стратегии развития Ида-Вирумаа 346 миллионов евро на переход забронированы и распределены на семь лет. Значительная часть этого бюджета уйдет на зарплатный коэффициент педагогов, преподающих в Ида-Вирумаа на эстонском языке.
Будет успешно решаться и проблема недостатка специалистов-предметников. Сегодня в современной педагогике на гимназических ступенях образования применяется принцип преподавания учебных модулей. Они позволяют проходить полный курс дисциплины за две-три недели, а следовательно, нет необходимости в стационарности педагогов.
Многие боятся, что с закрытием школ, даже по причине нехватки детей, регион придет в упадок, люди будут уезжать интенсивнее, никакого развития не будет. Чаще всего этими опасениями грешат люди, глубоко переживающие за регион, но не компетентные в организации системы образования. Понятно, что развитие образования – это вопрос политический, болезненный, и от некомпетентных решений страдают учащиеся и их близкие.
Именно в Ида-Вирумаа этот вопрос решится успешно, я уверен. Потому что там заметно участие государства. За 20 лет мы добились того, что государство признало, что решение языкового вопроса – это важно.
- Политические оппоненты нынешнего коалиционного правительства считают недопустимой практику умалчивания о налоговых намерениях во время избирательной программы. Неожиданно появившиеся экономические инициативы правительства после выборов – это возможно в работе партий с избирателями?
ЕК: Мне кажется, что все вопросы, которые мы обсуждаем, которые правительство обозначало целями в соглашении, они во время избирательной кампании обсуждались. Избавляясь от налогового горба, иными словами, возвращаясь к пропорциональной системе подходного налога, мы предупреждали о механизмах открыто. Нужно же где-то пол миллиарда в год людям возвращать за счет сокращения необязательных по закону социальных выплат. Говорили, что сократятся какие-то бюрократические надстройки, что что-то сократится в общественном секторе.
Обо всем этом говорили не только мы, но и Правые, и «Ээсти 200». И наши партнеры по коалиции, социал-демократы, тоже заявляли о необходимости новых налогов, например, о новом налоге на государственную безопасность. Да, на выполнение обещаний избирателям, которые давала наша партия во время избирательной кампании, мы должны где-то брать средства. Значит, или сокращение, или перераспределение налоговой нагрузки.
- Учитывая намерение правительства увеличивать акцизные сборы на алкоголь, табачные изделия при усилении борьбы с трансграничной торговлей, чего ждать?
ЕК: Внешняя граница закрыта. С акцизами проблемы на границе с Россией будут в любом случае. Там нет возможности завести из Ивангорода дешевый бензин и заниматься в Нарве бизнесом такси.
А что касается, например, Валка, то здесь надо понимать, что они наши партнеры. Ситуация во внутренних союзных отношениях такова, что мы не можем допустить, чтобы налоги ехали в Латвию. Уровень акцизных сборов будет равный уровню наших финских и латышских соседей.
- Правительством планируется расширение налоговой базы страны и местных самоуправлений. Какие новые виды местных налогов вы намерены ввести в ближайшие годы?
ЕК: В самом скором времени мы начнем широкую дискуссию по этому вопросу, но изобрести этот велосипед Эстонии до сих пор не удавалось. Страна маленькая, разгуляться негде. По закону есть большой список возможных налогов, но он не используется. Большинство разрешенных налогов местными самоуправлениями не введено. Где-то есть парковочные сборы, где-то налог на рекламу, на закрытие улиц, но это редкость. Есть идеи введения налогов на содержание домашних животных, туристический налог, вариантов у самоуправлений много.
- Ида-Вирумаа на протяжении многих лет в лидерах по безработице. Учитывая запрет на открытие новых шахт и сокращение сланцевого сектора экономики, где людям искать работу?
ЕК: Все социальные вопросы, связанные с теми, кто попадает под влияние зеленого перехода, будет решать новый министр по климату. У нас очень много людей связано со сланцевой энергетикой, и все понимают, я надеюсь, что это неправильная стратегия, тем более, если речь идет о попытках ее наращивать. Мы имеем обязательства сворачивать эти проекты, и нельзя же думать, что это можно сделать за один час. Поэтому нам необходима зеленая энергетика, нам необходима атомная энергетика, а это переобучение людей, перепрофилирование предприятий и бизнеса. Заложены колоссальные средства на все это, и мы понимаем, что если поднимаем людей из шахты, мы должны им обеспечить работу и доход. Сама программа перехода еще будет корректироваться.
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