В Нарве возобновились строительные работы по продолжению речного променада

Основные строительные работы в рамках заключенного договора включают строительство велосипедно-пешеходной дорожки с энергосберегающим освещением от бывшего футбольного поля до улицы Раудсилла, соединяя верхний и нижний уровни прогулочной зоны Йоаорга. Департамент развития и экономики города Нарвы напоминает, что нахождение на строительном объекте опасно и запрещено.

В декабре прошлого года были завершены строительные работы на острове, укрепление береговой линии, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки «Пятикроновый вид». В настоящий момент на смотровой площадке пятикронового вида идут гарантийные работы, которые планируют завершить к 24 апреля.

Основная цель проекта «Речные променады III» — это комплексное развитие и благоустройство променадов с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса.

Проект реализуется в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским союзом. Бюджет города Нарвы в рамках проекта составляет 2 936 940,55 евро, самофинансирование города 293 694,06 евро, поддержка программы 2 643 246,49 евро.