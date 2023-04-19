Продажи новых автомобилей растут невероятно быстрыми темпами

В союзе сообщили, что в марте покупатели стран ЕС приобрели почти 1,1 миллиона новых легковых автомобилей, что превышает показатели продаж за март прошлого года на целых 28,8%. Всего в ЕС в первом квартале этого года было продано почти 2,7 млн ​​новых легковых автомобилей, что на 17,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте доля электромобилей составила 13,9 процента от общего объема продаж, а доля гибридных автомобилей - 31,5 процента.

Продажи новых легковых автомобилей особенно сильно выросли в марте на больших рынках - например, в Испании на 66,1 процента, в Италии на 40,7 процента, во Франции на 24,2 процента и в Германии на 16,6 процента.