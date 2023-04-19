В Хельсинки арестованы земля и недвижимость Российского центра науки и культуры

Решение было принято неделю назад и связано с санкциями ЕС. Мера будет действовать три недели. В течение этого периода судебный пристав определит, находятся ли земля и здание в собственности, владении или под управлением лица, попавшего под санкции.

По данным газеты, земельный участок, на котором расположено здание РЦНК, принадлежит РФ.

Стоимость замороженных активов обычно оценивается в решениях Управление по взысканию долгов. Однако, согласно Helsingin Sanomat, стоимость имущества Российского центра науки и культуры «неизвестна».

Земля и недвижимость РЦНК были заморожены после запроса министерства иностранных дел, которое первоначально просило, чтобы постановление ЕС было введено в действие уже в июле 2022 года, пишет Helsingin Sanomat.

Кроме того, Управление по взысканию долгов арестовало семь квартир в Хельсинки. Как сообшает HS, они связаны с попавшим под санкции ведомством «Россотрудничество», которое действует под эгидой российского МИД.

Ранее в марте управление заморозило средства РЦНК на счету Центра в банке Nordea. Прошлым летом издание Talouselämä сообщило, что на деятельность Центра влияет Служба внешней разведки России СВР.