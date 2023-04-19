СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ В Эстонии новая проблема с интеграцией, о которой новое правительство не говорит

Для Эстонии растущая мусульманская община является проблемой не потому, что ее члены являются носителями иной религии, а потому, что сопутствующий культурный фон резко отличается от доминирующего в Эстонии, и мы не знаем, как с этим работать. В какой-то момент это неизбежно создаст напряженность, которую было бы разумно предотвратить.

Как это всегда бывает с большими группами людей, нужно сразу сказать, что чрезмерное обобщение ошибочно, а истинный экстремизм содержится в убеждениях маргинальной части группы.

Цифры, однако, говорят на своем языке. КаПо указывает в недавно вышедшем ежегоднике, что набор людей из исламских стран Центральной Азии на краткосрочную работу значительно увеличился: в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Работники из стран риска составили 76 процентов от всех нанятых на краткосрочную работу людей. К этому добавляется тот факт, что, поскольку сотрудничество затруднено или отсутствует, Эстония не может отправлять нелегалов из некоторых таких стран обратно на родину.

Эстонские органы безопасности называют некоторые государства странами риска. Это страны с исламистским бэкграундом, поддерживающие терроризм или не борющиеся с международным терроризмом; страны, где действуют террористические организации; страны, которые не контролируют свою территорию или слабы как государства для эффективной борьбы с терроризмом.