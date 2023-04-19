Виновный в загрязнении реки Умбуси может избежать уголовной ответственности

Загрязнивший прошлым летом реку Умбуси хуторянин, скорее всего, избежит уголовной ответственности, но ему придется заплатить крупную сумму государству, и государство потребует от него улучшения состояния реки.
Летом 2022 года Департамент окружающей среды для расследования загрязнения реки Умбуси возбудил как уголовное, так и административное производство в соответствии с Законом об экологической ответственности. Прокуратура направила уголовное дело в суд, но Департамент окружающей среды готовит требования к акционерному обществу Pajusi ABF, на основании которых нанесенный окружающей среде ущерб будет уменьшен.
«Преступления, наносящие ущерб окружающей среде, заслуживают серьезного внимания, потому что они наносят вред нашему общему имуществу, хорошей среде обитания, - сказал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. - Закон об экологической ответственности дает нам возможность, помимо наказания, потребовать от виновного в загрязнении реки Умбуси лица улучшения состояния реки Мы ведем необходимые исследования вместе с учеными».
Департамент окружающей среды возлагает на загрязнителя обязанность восстановить пригодные для жизни в реке места обитания. Уголовное дело, возбужденное параллельно с административным производством, вошло в завершающую стадию.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аллара Нису, доказательства подтверждают, что к загрязнению реки привело бездействие предприятия. Прокуратура предъявила представителю предприятия в порядке соглашения обвинение в загрязнении окружающей среды, если оно было совершено по неосторожности и бездействию. На предприятие наложено финансовое обязательство в размере 20 000 евро, а уголовное дело было прекращено по соглашению. Прокуратура может подробнее разъяснить содержание соглашения после его оценки судом. Суд еще не назначил время судебного заседания.
Иски, направленные на возмещение причиненного окружающей среде ущерба, не зависят от уголовного дела, Департамент окружающей среды рассматривает их самостоятельно в административном порядке.
«По оценке ученых, в результате загрязнения состояние ранее очень хорошей рыбной популяции упало до плохого, пострадала также донная фауна и диатомовые водоросли; в меньшей степени и растительность, - перечислил Райнер Вакра. - Хорошая новость заключается в том, что экологический ущерб реке Умбуси не является необратимым. Хорошее состояние реки будет восстановлено, и мы можем этому способствовать».
Заказываются экспертизы, проекты и работы по установлению участков тканей, необходимых для устранения причиненного ущерба, а их выполнение организуется и финансируется лицом, причинившим загрязнение. Департамент окружающей среды устанавливает более точные обязательства предписанием, а затем контролирует выполнение работ.
Вместо искусственного переселения рыб, по мнению специалистов, более надежным является естественное восстановление фауны. Рыба с подвижным образом жизни обитает в реке естественным образом, но можно способствовать более быстрому восстановлению популяции. Восстановление происходит быстрее, чем строительство новых нерестилищ и мест обитания из гравия и камней на некоторых участках реки.
Окончательное исследование изменений состояния реки Умбуси будет завершено к концу сентября.
Летом прошлого года богатая рыбой река Умбуси серьезно пострадала: во время проливных дождей загрязненная вода из бункера фермы Паюси попала в реку через канаву. Из-за загрязнения в речной воде стало не хватать кислорода, а вниз по течению от места загрязнения погибли тысячи рыб и других живущих в воде организмов.