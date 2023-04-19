Виновный в загрязнении реки Умбуси может избежать уголовной ответственности

Летом 2022 года Департамент окружающей среды для расследования загрязнения реки Умбуси возбудил как уголовное, так и административное производство в соответствии с Законом об экологической ответственности. Прокуратура направила уголовное дело в суд, но Департамент окружающей среды готовит требования к акционерному обществу Pajusi ABF, на основании которых нанесенный окружающей среде ущерб будет уменьшен.

«Преступления, наносящие ущерб окружающей среде, заслуживают серьезного внимания, потому что они наносят вред нашему общему имуществу, хорошей среде обитания, - сказал гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. - Закон об экологической ответственности дает нам возможность, помимо наказания, потребовать от виновного в загрязнении реки Умбуси лица улучшения состояния реки Мы ведем необходимые исследования вместе с учеными».

Департамент окружающей среды возлагает на загрязнителя обязанность восстановить пригодные для жизни в реке места обитания. Уголовное дело, возбужденное параллельно с административным производством, вошло в завершающую стадию.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Аллара Нису, доказательства подтверждают, что к загрязнению реки привело бездействие предприятия. Прокуратура предъявила представителю предприятия в порядке соглашения обвинение в загрязнении окружающей среды, если оно было совершено по неосторожности и бездействию. На предприятие наложено финансовое обязательство в размере 20 000 евро, а уголовное дело было прекращено по соглашению. Прокуратура может подробнее разъяснить содержание соглашения после его оценки судом. Суд еще не назначил время судебного заседания.