Это что за новости? Фото Роналду, сделанное в сауне, вызвали вопросы

На фотографии видно, что у сидящего на лавке футболиста ногти на ногах выкрашены в черный цвет. Именно это вызвало вопросы – зачем он это делает?

По сообщению немецкого издания Bild, Роналду не единственный профессиональный спортсмен, который красит ногти. Это должно оберегать их от заражения грибковыми инфекциями и прочими инфекциями. Как известно, эти проблемы часто преследуют тех спортсменов, которые по многу часов в день вынуждены носить потную спортивную обувь.

Cristiano Ronaldos eget badstubilde skaper debatt. https://t.co/RdKvLmGAdT — Dagbladet Sport (@db_sport) April 17, 2023

Роналду, который сейчас играет в Саудовской Аравии, красит ногти на ногах уже много лет. В 2016 году он также опубликовал в соцсети похожую фотографию, которая тогда тоже вызвала множество вопросов.