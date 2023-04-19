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Это что за новости? Фото Роналду, сделанное в сауне, вызвало вопросы

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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Kenzo Tribouillard

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях фотографию из сауны, которая вызвала у фанатов множество вопросов.

На фотографии видно, что у сидящего на лавке футболиста ногти на ногах выкрашены в черный цвет. Именно это вызвало вопросы – зачем он это делает?

По сообщению немецкого издания Bild, Роналду не единственный профессиональный спортсмен, который красит ногти. Это должно оберегать их от заражения грибковыми инфекциями и прочими инфекциями. Как известно, эти проблемы часто преследуют тех спортсменов, которые по многу часов в день вынуждены носить потную спортивную обувь.

Роналду, который сейчас играет в Саудовской Аравии, красит ногти на ногах уже много лет. В 2016 году он также опубликовал в соцсети похожую фотографию, которая тогда тоже вызвала множество вопросов.

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