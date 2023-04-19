Фирма предпринимателя года сокращает сотрудников

Фирма Comodule, которая подключает самокаты к интернету, сообщила Кассе страхования от безработицы о сокращении 21 человека, пишут «Деловые ведомости».
Прошлый год был очень успешным для группы Kõu Mobility, оборот увеличился в три раза, но в этом году рост останется скромным – говорил глава Kõu Mobility, в которую входят Comodule, Ampler и фирмы, производящие самокаты, Кристьян Марусте Äripäev еще в конце марта.
Теперь же Comodule OÜ подала в Кассу по безработице первоначальное уведомление о сокращении.
Кристьян Марусте пока не стал это комментировать, пообещав сделать это позже.
До сих пор деятельность группы в основном осуществлялась под управлением Comodule OÜ, где работало около 160 сотрудников.
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