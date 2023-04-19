Тренер разбившейся российской спортсменки в шоке: в 11 она послала друзьям фото, а в 14 пропала из эфира

«Мы шокированы. Это трудно осознать. В понедельник в 11 утра она отправила друзьям фотографию котенка, которого недавно купила. А с 14 часов о ней никто ничего не слышал. Никто не понимает, что случилось между 11 и 13-ю часами. Это огромная трагедия», - сказал Алексеев в интервью «Чемпионату».