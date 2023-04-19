Вчера стало известно, что профессиональная гандболистка 29-летняя Виктория Дивак выпала из окна восьмого этажа и разбилась насмерть. Алексей Алексеев, главный тренер «Астраханочки», команды, в которой играла спортсменка, прокомментировал трагедию.
Тренер разбившейся российской спортсменки в шоке: в 11 она послала друзьям фото, а в 14 пропала из эфира
«Мы шокированы. Это трудно осознать. В понедельник в 11 утра она отправила друзьям фотографию котенка, которого недавно купила. А с 14 часов о ней никто ничего не слышал. Никто не понимает, что случилось между 11 и 13-ю часами. Это огромная трагедия», - сказал Алексеев в интервью «Чемпионату».
СМИ сообщают, что полиция начала расследование по факту смерти Дивак, в данный момент речь идет о несчастном случае, поскольку на преступление ничто не указывает.
Дивак разбилась в родном городе Астрахани. Всего через три недели она бы отметила 30-летие. Она является трехкратной чемпионкой России, она играла также во Франции, Германии и Беларуси.
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