Шведские СМИ: европейские моря кишат российскими кораблями-шпионами

Российское научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский», которое шло с выключенным транспондером, проходило через учебные зоны шведского флота. За приближающимися к судну в Датском проливе журналистами наблюдали люди в масках с автоматами.

Судно официально зарегистрировано для научных экспедиций, но источники в разведке утверждают, что оно также используется для шпионажа за подводной инфраструктурой.

По сообщению SVT Nyheter, в рамках российской военной программы ведется съемка важнейших объектов инфраструктуры в северных морях, таких как подводные кабели и ветряные электростанции.

«Конечно, это серьезная угроза. Это означает, что у вас есть желание что-то организовать. Службы безопасности и военная разведка уже несколько лет указывают на агрессивное поведение России в Балтийском море. К этому нужно относиться очень серьезно», - говорит Бьорн Палмерц, исполняющий обязанности руководителя Центра кибербезопасности RISE.

Радиопереговоры показывают, что «Адмирал Владимирский» покинул порт Санкт-Петербурга в начале ноября прошлого года, но вместо своего обычного маршрута он прошел как минимум через два шведских военно-морских полигона.

В течение месяца корабль курсировал с выключенным устройством AIS [позиционирования] в Балтийском море: в Большом поясе, Каттегате и Северном море. Маршрут охватывал места расположения как существующих, так и планируемых ветряных электростанций.

В ноябре прошлого года бельгийские власти сообщили о российском судне, подозреваемом в картографировании секретной инфраструктуры. По данным бельгийских СМИ, это был «Адмирал Владимирский», что также подтверждает источник в разведке.

По словам пресс-секретаря ВМС Швеции Джимми Адамссона, у них есть хороший обзор судна.