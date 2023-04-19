Видео Путина на оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей: что с ним не так

Видео Путина на оккупированных территориях во вторник рано утром опубликовал Кремль.

Там он встретился с главой воздушно-десантных войск Михаилом Теплинским (популярен в войсках), которого то ли отправили в отпуск, то ли вновь вернули на передовую, и генералом Александром Лапиным (крайне не популярен), которого то ли уволили, то ли вернули к командованию северной группировкой.

Лапин считается ответственным за провал российской армии в Харьковской области в сентябре прошлого года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что поездка состоялась в понедельник 17 апреля, но в этот день Владимир Путин встречался в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу, а накануне встречался с ним же и министром обороны Китая.

На первой версии видео, опубликованной Кремлем, слышны слова Путина «Сейчас вот Пасха будет, да?». Но когда в среду на это обратили внимание, слово «будет» из аудиозаписи фрагмента исчезло. Скорее всего, видео действительно было снято несколько дней назад и слова Путина про приближающуюся Пасху не были оговоркой.

Геническ Фото: BBC

Отдел верификации Би-би-си проверил и подтверждает выводы украинской прессы: российский президент Путин в ходе поездки на оккупированные территории Украины был в Геническе и, в частности, на территории (бывшей) базы отдыха «Бригантина» на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

Геническ Фото: BBC