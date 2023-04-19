В ночь на четверг возможны перебои в работе электронных каналов Swedbank, сообщает сайт банка.
Клиенты Swedbank могут столкнуться с проблемами при использовании банковских карточек и интернет-банка
В связи с плановыми работами по обслуживанию IT-систем 20 апреля c 00.00 до 04.30, то есть в ночь со среды на четверг, могут возникать сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
Банк приносит извинения в связи с возможными неудобствами и просит клиентов запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали их банковским операциям.
«При возникновении вопросов Вы можете обращаться к нашим консультантам по круглосуточному телефону 6 310 310», – говорится в сообщении банка.
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