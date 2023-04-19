Деревья переехали: пройдет ли без последствий операция «Липа»?

Уже сообщалось, что из-за строительства новой трамвайной ветки придется пересадить два десятка деревьев. Эти крепкие липы росли в городе уже несколько лет — на улице Кай в Старом порту, недалеко от A-терминала. Но там пройдет трамвайная линия, и деревья пришлось пересадить. Теперь они образовали аллею на углу улиц Туукри и Йыэ.

«Пересадка деревьев – дело непростое, но необходимое. Такая чудесная аллея появилась в центре города! Это не новые деревья. На самом деле, они росли в городе уже несколько лет, но немного в другом месте», - написал на своей странице в Facebook вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Комментарий: Мария Струкова, сотрудник Таллиннского ботанического сада

Мария Струкова. Фото: личный архив.

Пересадка взрослых деревьев — достаточно древняя практика, в Таллинне она известна со времен Петра I, еще тогда деревья перемещали подобным образом.

При такой пересадке, безусловно, происходит травмирование корневой системы, но если это делать достаточно аккуратно, то большой опасности для дерева нет. Оно само наращивает корневую систему, к тому же, возможно, на новом месте условия будут более дружелюбными, чем были на старом.