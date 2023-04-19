Фото ⟩ В результате столкновения грузовика и внедорожника пострадала женщина

Авария произошла на дороге Татра-Отепяэ-Сангасте, в месте пересечения с дорогой, ведущей в Камбья, и где подобные аварии происходили неоднократно на протяжении десятилетий.

Водитель Scania, следовавший из Камбья, не заметил Toyota Hilux, приближавшуюся со стороны Тарту, и столкновение было настолько сильным, что автомобили отбросило на островок безопасности. 52-летняя женщина, находившаяся за рулем Toyota, получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика не пострадал.