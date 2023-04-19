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Фото ⟩ В результате столкновения грузовика и внедорожника пострадала женщина

Йенс Раавик Юрген Пуйстая
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Сегодня около 10:45 утра на дороге из Тарту в Отепяэ столкнулись грузовик Scania и внедорожник Toyota Hilux. Водитель последнего получила настолько серьезные травмы, что была доставлена в больницу.

Авария произошла на дороге Татра-Отепяэ-Сангасте, в месте пересечения с дорогой, ведущей в Камбья, и где подобные аварии происходили неоднократно на протяжении десятилетий.

Водитель Scania, следовавший из Камбья, не заметил Toyota Hilux, приближавшуюся со стороны Тарту, и столкновение было настолько сильным, что автомобили отбросило на островок безопасности. 52-летняя женщина, находившаяся за рулем Toyota, получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

По словам присутствовавшего на месте корреспондента, подобные аварии происходят в этом месте довольно часто. В большинстве случаев их причиной также является невнимательность той или иной стороны.

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