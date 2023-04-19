В магазинах Selver будут вновь выдавать удостоверения личности

С вечера вторника удостоверения личности и карты вида на жительство снова можно забирать в сети магазинов Selver.
В конце прошлого года местом выдачи документов можно было выбирать магазины Selver, однако по предприсанию Департамента государственной инфосистемы (RIA) в середине февраля эта практика была прекращена.
По словам Марит Абрам из бюро идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны (PPA), препятствия для выдачи удостоверений личности, возникшие несколько месяцев назад, сейчас преодолены.
«Сегодня процесс выдачи документов в магазинах сети Selver прошел тщательную проверку, и мы полностью уверены, что люди могут выбирать торговую сеть в качестве места выдачи документов, зная, что это так же безопасно и надежно, как получение документа в зале обсуживания PPA», - сказала Абрам.
Получение документов в магазине-– платная услуга, которую можно оплатить на месте. Для лиц старше 15 лет получение документа стоит 7,2 евро за документ. Плата за услугу для детей до 15 лет, пенсионеров и людей с недостатками здоровья составляет 4,32 евро за документ.