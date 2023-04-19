В магазинах Selver будут вновь выдавать удостоверения личности

В конце прошлого года местом выдачи документов можно было выбирать магазины Selver, однако по предприсанию Департамента государственной инфосистемы (RIA) в середине февраля эта практика была прекращена.

По словам Марит Абрам из бюро идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны (PPA), препятствия для выдачи удостоверений личности, возникшие несколько месяцев назад, сейчас преодолены.

«Сегодня процесс выдачи документов в магазинах сети Selver прошел тщательную проверку, и мы полностью уверены, что люди могут выбирать торговую сеть в качестве места выдачи документов, зная, что это так же безопасно и надежно, как получение документа в зале обсуживания PPA», - сказала Абрам.