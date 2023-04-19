Пьяный житель Таллинна ударил топором своего товарища

Во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Акадеэмия-теэ подрались двое пьяных мужчин, и один ударил другого топором, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.

В этот же день в квартире дома по улице Э. Вильде-теэ 27-летний мужчина ударил свою мать и нанес ей травмы.