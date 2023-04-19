Пьяный житель Таллинна ударил топором своего товарища

Двое пьяных во вторник в таллиннском районе Мустамяэ затеяли ссору, в пылу которой один ударил другого топором.
Во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Акадеэмия-теэ подрались двое пьяных мужчин, и один ударил другого топором, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.
В этот же день в квартире дома по улице Э. Вильде-теэ 27-летний мужчина ударил свою мать и нанес ей травмы.
Полиция возбудила по обоим случаям уголовные дела по статье о нанесении телесных повреждений.
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