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Полиция поймала нарушителя: за рулем автомобиля находился 12-летний мальчик

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Во вторник вечером во время дорожно-транспортный толоки полиция  задержала в Ныо 12-летнего мальчика за рулем автомобиля.

«Полиция отстранила подростка от вождения. Из разговора с ним выяснилось, что мальчик тайком взял у матери ключи от машины и поехал кататься», - сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.

Патрульные объяснили юному водителю, что вождение без прав опасно как для него самого, так и для других участников дорожного движения, и может иметь печальные последствия. После этого полицейские вызвали его маму и передали ей мальчика и автомобиль.

Полиция напоминает юным любителям ралли и их родителям, что место детей, которые могут стать жертвами ДТП, не за рулем автомобиля. «В определенном возрасте есть возможность вождения - имея водительское удостоверение с ограниченными правами вождения, можно управлять автотранспортным средством категории В с 16 лет, но для этого необходимо сдать экзамен по теории дорожного движения и вождению. Однако в этом случае на пассажирском сиденье должен находиться взрослый трезвый человек со стажем вождения не менее двух лет», - подчеркнули в Лыунаской префектуре.

Всего в рамках толоки полицейские Лыунаской префектуры сделали водителям 60 устных предупреждений и начали 39 производств. Начавшиеся в понедельник дорожные толоки продлятся по всей Эстонии до воскресенья.

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