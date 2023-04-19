Полиция поймала нарушителя: за рулем автомобиля находился 12-летний мальчик

«Полиция отстранила подростка от вождения. Из разговора с ним выяснилось, что мальчик тайком взял у матери ключи от машины и поехал кататься», - сообщила в среду пресс-служба Лыунаской префектуры.

Патрульные объяснили юному водителю, что вождение без прав опасно как для него самого, так и для других участников дорожного движения, и может иметь печальные последствия. После этого полицейские вызвали его маму и передали ей мальчика и автомобиль.

Полиция напоминает юным любителям ралли и их родителям, что место детей, которые могут стать жертвами ДТП, не за рулем автомобиля. «В определенном возрасте есть возможность вождения - имея водительское удостоверение с ограниченными правами вождения, можно управлять автотранспортным средством категории В с 16 лет, но для этого необходимо сдать экзамен по теории дорожного движения и вождению. Однако в этом случае на пассажирском сиденье должен находиться взрослый трезвый человек со стажем вождения не менее двух лет», - подчеркнули в Лыунаской префектуре.