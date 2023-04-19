Эстония – самое популярное место отдыха у финнов

Большое влияние оказало окончание пандемии коронавируса. В 2021 году большинство поездок в Финляндию совершалось по рабочим причинам. Хотя в других странах не было таких жестких ограничений на поездки, это все равно оказало влияние на путешествия, так как многие туристы из-за рубежа (например, Эстония) были вынуждены находиться в самоизоляции не менее пяти дней. Ограничения на поездки были частично сняты весной 2022 года. Все ограничения были сняты в начале июля прошлого года.

Всего в прошлом году финны совершили 29,8 миллиона поездок. Самыми популярными зарубежными странами для поездок были Эстония, Швеция и Испания.

Самые популярные направления путешествий для финнов: 1. Эстония 2. Швеция 3. Испания 4. Греция 5. Италия 6. Норвегия 7. Германия 8. Великобритания 9. Франция 10. Португалия 11. Дания 12. Турция

В прошлом году финны выезжали за пределы Европы несколько чаще, чем в предыдущие два года, но общая доля дальних поездок была значительно ниже, чем до пандемии.