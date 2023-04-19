Эстония – самое популярное место отдыха у финнов

В 2022 году число поездок жителей Финляндии на отдых за границу утроилось по сравнению с прошлым годом. Эстония стала самой посещаемой туристами страной, пишет финский национальный вещательный портал Yle.
Большое влияние оказало окончание пандемии коронавируса. В 2021 году большинство поездок в Финляндию совершалось по рабочим причинам. Хотя в других странах не было таких жестких ограничений на поездки, это все равно оказало влияние на путешествия, так как многие туристы из-за рубежа (например, Эстония) были вынуждены находиться в самоизоляции не менее пяти дней. Ограничения на поездки были частично сняты весной 2022 года. Все ограничения были сняты в начале июля прошлого года.
Всего в прошлом году финны совершили 29,8 миллиона поездок. Самыми популярными зарубежными странами для поездок были Эстония, Швеция и Испания.
Самые популярные направления путешествий для финнов:
1. Эстония
2. Швеция
3. Испания
4. Греция
5. Италия
6. Норвегия
7. Германия
8. Великобритания
9. Франция
10. Португалия
11. Дания
12. Турция
В прошлом году финны выезжали за пределы Европы несколько чаще, чем в предыдущие два года, но общая доля дальних поездок была значительно ниже, чем до пандемии.
2021 год стал рекордным годом для внутреннего туризма в Финляндии. В 2022 году количество внутренних туристических поездок с ночевкой сократилось на одну десятую по сравнению с предыдущим годом.