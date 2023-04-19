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Эстония – самое популярное место отдыха у финнов

Аймур-Яан Кескель
, экономический журналист
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Финские туристы в магазине Super Alko у D-терминала в Таллинне до начала пандемии.
Финские туристы в магазине Super Alko у D-терминала в Таллинне до начала пандемии. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

В 2022 году число поездок жителей Финляндии на отдых за границу утроилось по сравнению с прошлым годом. Эстония стала самой посещаемой туристами страной, пишет финский национальный вещательный портал Yle.

Большое влияние оказало окончание пандемии коронавируса. В 2021 году большинство поездок в Финляндию совершалось по рабочим причинам. Хотя в других странах не было таких жестких ограничений на поездки, это все равно оказало влияние на путешествия, так как многие туристы из-за рубежа (например, Эстония) были вынуждены находиться в самоизоляции не менее пяти дней. Ограничения на поездки были частично сняты весной 2022 года. Все ограничения были сняты в начале июля прошлого года.

Всего в прошлом году финны совершили 29,8 миллиона поездок. Самыми популярными зарубежными странами для поездок были Эстония, Швеция и Испания.

Самые популярные направления путешествий для финнов:

1. Эстония

2. Швеция

3. Испания

4. Греция

5. Италия

6. Норвегия

7. Германия

8. Великобритания

9. Франция

10. Португалия

11. Дания

12. Турция

В прошлом году финны выезжали за пределы Европы несколько чаще, чем в предыдущие два года, но общая доля дальних поездок была значительно ниже, чем до пандемии.

2021 год стал рекордным годом для внутреннего туризма в Финляндии. В 2022 году количество внутренних туристических поездок с ночевкой сократилось на одну десятую по сравнению с предыдущим годом.

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