Торговая сеть A1000 открывает в Таллинне очередной магазин

По словам руководителя A1000 Market Тармо Лауринга, показатели оборота торговых сетей свидетельствуют о том, что люди стали чаще посещать магазины низких цен. «Например в первом квартале оборот A1000 Market еще до открытия нового магазина увеличился примерно на 20 процентов, хотя в целом показатели сектора были скромными», – сказал Лауринг и добавил, что в Ыйсмяэ новый магазин откроется вместо прежнего магазина Rimi.

«Люди стали больше считать деньги, чем раньше, и спрос на более дешевые продукты питания и дисконтные магазины однозначно увеличился. Люди довольно часто пишут нам, предлагая места, где можно было бы открыть наши новые магазины. Мы и правда ищем подходящие помещения в разных городах Эстонии – в Раквере, Эльва, Тарту, и не только там», – сказал Лауринг.

«В новом ыйсмяэском магазине сначала будут действовать цены по случаю открытия, которые смогут вытеснить местную торговлю и конкуренцию из зоны комфорта», – заверил Лауринг.