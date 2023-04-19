Торговая сеть A1000 открывает в Таллинне очередной магазин

Сеть магазинов низких цен A1000 Market в четверг, 20 апреля, открывает в Ыйсмяэ в Kollane Keskus свой четвертый в Таллинне и 14-й в Эстонии магазин. Предприятие планирует дальнейшее расширение.
По словам руководителя A1000 Market Тармо Лауринга, показатели оборота торговых сетей свидетельствуют о том, что люди стали чаще посещать магазины низких цен. «Например в первом квартале оборот A1000 Market еще до открытия нового магазина увеличился примерно на 20 процентов, хотя в целом показатели сектора были скромными», – сказал Лауринг и добавил, что в Ыйсмяэ новый магазин откроется вместо прежнего магазина Rimi.
«Люди стали больше считать деньги, чем раньше, и спрос на более дешевые продукты питания и дисконтные магазины однозначно увеличился. Люди довольно часто пишут нам, предлагая места, где можно было бы открыть наши новые магазины. Мы и правда ищем подходящие помещения в разных городах Эстонии – в Раквере, Эльва, Тарту, и не только там», – сказал Лауринг.
«В новом ыйсмяэском магазине сначала будут действовать цены по случаю открытия, которые смогут вытеснить местную торговлю и конкуренцию из зоны комфорта», – заверил Лауринг.
Новый, площадью 925 квадратных метров A1000 Market откроется по адресу Ыйсмяэ-теэ, 107a в Kollane Keskus. У A1000 в Таллине есть еще три магазина – два в Ласнамяэ и один в микрорайоне Теллискиви в Доме мебели. Всего у сети A1000 Market в Эстонии 14 магазинов.