Прогноз: смельчаки первыми привыкнут к новому Euribor и вернутся на рынок недвижимости

В марте жилищных кредитов было взято на четверть больше, чем в феврале. Средняя сумма кредита также значительно увеличилась и достигла 111 000 евро.
«Чувство уверенности в своих силах у покупателей жилья определенно восстанавливается, и рынок заметно оживился, о чем свидетельствует рост важных показателей, таких как средняя сумма кредита или количество ходатайств и заключенных договоров», – подвела итоги прошлого месяца руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.
Руководитель Bigbank считает, что в апреле активность покупателей продолжит расти. «Если говорить о том, что происходит в Латвии и Литве, то там количество поступивших ходатайств в марте было практически таким же, как в соответствующий период прошлого года. В Эстонии тоже ощущается общий позитивный настрой, хотя прошлогоднего уровня мы пока все же не достигли», – прокомментировала Пехтер.
По оценкам Йонны Пехтер, покупатели жилья уже свыклись с Euribor, который какое-то время оставался относительно одинаковым, и следующего скачка активности на рынке следует ожидать, когда инвесторы в недвижимость также наберутся достаточно смелости, чтобы начать покупать. «Хотя супервыгодных мест для покупки не появилось, стабилизация уровня процентных ставок должна вскоре вернуть первых смельчаков на рынок», – считает руководитель Bigbank Eesti.