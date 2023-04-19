Прогноз: смельчаки первыми привыкнут к новому Euribor и вернутся на рынок недвижимости

«Чувство уверенности в своих силах у покупателей жилья определенно восстанавливается, и рынок заметно оживился, о чем свидетельствует рост важных показателей, таких как средняя сумма кредита или количество ходатайств и заключенных договоров», – подвела итоги прошлого месяца руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

Руководитель Bigbank считает, что в апреле активность покупателей продолжит расти. «Если говорить о том, что происходит в Латвии и Литве, то там количество поступивших ходатайств в марте было практически таким же, как в соответствующий период прошлого года. В Эстонии тоже ощущается общий позитивный настрой, хотя прошлогоднего уровня мы пока все же не достигли», – прокомментировала Пехтер.