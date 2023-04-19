Галерея ⟩ Юри Ратас и Танель Кийк протестуют перед Домом Стенбока

Серия пикетов, согласно планам центристов, должна перерасти в масштабную акцию протеста в Таллинне в середине мая.

«Вступившее в должность правительство намерено значительно повысить налоги, хотя до выборов об этом не было сказано ни слова. В результате повышения налога с оборота, подоходного налога, отмены налоговых льгот для многодетных семей, повышения налога с оборота для гостиниц на 140%, введения налога на автомобили и реализации других предложений правительства доходы людей и предприятий станут меньше. Сегодня мы должны вместе четко сказать: "Нет лжи, нет повышению налогов Партией реформ!"» - сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.

По словам Ратаса, Партия реформ намерена в срочном порядке до завершения весенней сессии парламента принять законы о повышении налогов и упразднении налоговых льгот.

«Перед повышением разных налогов и отменой льгот необходимо проводить тщательный анализ, привлекать в обсуждению различные группы. Однако учитывая то, в каком темпе коалиция намерена провести повышение налогов, у нее нет планов что-либо с кем-либо обсуждать и что-либо анализировать», - отметил Ратас.