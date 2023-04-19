Латвия остается на втором месте в рейтинге роста цен, Эстония не вошла в тройку

Годовая инфляция в Европейском союзе замедлилась с 9,9% в феврале до 8,3% в феврале и с 8,5% до 6,9% в еврозоне, согласно подробным данным Евростата, при этом самые высокие темпы инфляции в марте были зафиксированы в Венгрии и Латвии - 25,6% и 17,2% соответственно.
В то же время годовая инфляция в Эстонии снизилась с 17,8% до 15,6%, что вывело ее на четвертое место среди государств-членов. Годом ранее инфляция в Эстонии составляла 14,8%, в то время как в ЕС - 7,8%, а в еврозоне - 7,4%, сообщил Евростат.
Среди государств-членов еврозоны, по которым у Евростата есть данные, инфляция в марте была самой низкой в Люксембурге - 2,9%, за ним следуют Испания - 3,1% и Нидерланды - 4,5%. По сравнению с февралем годовая инфляция снизилась в 25 государствах-членах и выросла только на Мальте и в Словении.
Наибольший вклад в рост инфляции в еврозоне в прошлом месяце внесли продукты питания, напитки и табак, увеличившись на 3,12 процентных пункта. За ними следуют услуги, выросшие на 2,1 пункта, и промышленные товары, выросшие на 1,71 пункта. Однако падение цен на энергоносители замедлило инфляцию на 0,05 процентного пункта.