Латвия остается на втором месте в рейтинге роста цен, Эстония не вошла в тройку

В то же время годовая инфляция в Эстонии снизилась с 17,8% до 15,6%, что вывело ее на четвертое место среди государств-членов. Годом ранее инфляция в Эстонии составляла 14,8%, в то время как в ЕС - 7,8%, а в еврозоне - 7,4%, сообщил Евростат.

Среди государств-членов еврозоны, по которым у Евростата есть данные, инфляция в марте была самой низкой в Люксембурге - 2,9%, за ним следуют Испания - 3,1% и Нидерланды - 4,5%. По сравнению с февралем годовая инфляция снизилась в 25 государствах-членах и выросла только на Мальте и в Словении.