Продавец автомобилей: мы совершаем ошибку с автомобильным налогом

«На самом деле, в Эстонии относительно мало автомобилей, а если сравнить плотность населения Эстонии со странами Центральной Европы, то у нас соотношение еще лучше, а количество людей, живущих за городом, настолько мало, что единственный рациональный способ обеспечить сообщение – автомобиль: обеспечение разумного общественного транспорта в самых малонаселенных районах было бы настолько дорогим, что эстонское государство точно не будет этим заниматься», – поделился он мнением.

«Вместо дополнительного налогообложения легковых автомобилей (налог с оборота, акциз на топливо, налог на специальные льготы, налог на большегрузные автомобили – это все-таки налоги) надо развивать общественный транспорт, чтобы удовлетворить потребности жителей в 2023 году, тогда и без запретов многие добровольно пересели бы на него – но это же сложно и трудно», – считает Отс.

«Глядя на сообщения правительства, реальный "долгосрочный план" эстонца по выживанию состоит в том, чтобы ввозить из Европы дешевые подержанные дизельные автомобили и занять, наконец, первое место в ЕС по возрасту автопарка и уровню выбросов. К сожалению, первое место с конца», – резюмировал он.