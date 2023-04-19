Украина получила первые системы противовоздушной обороны Patriot

«Сегодня наше прекрасное украинское небо станет безопаснее, поскольку в Украину прибыли системы ПВО Patriot», - написал Резников в Twitter.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023

Уже вчера Министерство обороны Германии сообщило на своем сайте, что оно доставило в Украину батареи и ракеты системы ПВО Patriot.

Система Patriot вместе с дополнительными грузовиками была включена в перечень военной помощи, поставляемой Министерством обороны Германии.

США и Германия согласились отправить в Украину по одной системе Patriot. Это первая подтвержденная поставка системы Patriot в Украину. Пентагон вчера отказался сообщить, была ли уже осуществлена поставка системы.

«У нас нет никаких обновлений по этому поводу, и мы позволим украинцам объявить о прибытии, когда они будут готовы», - сказал вчера пресс-секретарь Пентагона Чарли Дитц в интервью The War Zone.