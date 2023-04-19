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Украина получила первые системы противовоздушной обороны Patriot

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot в словацком аэропорту Слиачи.
Зенитно-ракетные комплексы Patriot в словацком аэропорту Слиачи. Фото: RADOVAN STOKLASA

Украина получила первые системы Patriot, которые считаются одними из самых современных систем противовоздушной обороны США, сообщил сегодня министр обороны Украины Алексей Резников.

«Сегодня наше прекрасное украинское небо станет безопаснее, поскольку в Украину прибыли системы ПВО Patriot», - написал Резников в Twitter.

Уже вчера Министерство обороны Германии сообщило на своем сайте, что оно доставило в Украину батареи и ракеты системы ПВО Patriot.

Система Patriot вместе с дополнительными грузовиками была включена в перечень военной помощи, поставляемой Министерством обороны Германии.

США и Германия согласились отправить в Украину по одной системе Patriot. Это первая подтвержденная поставка системы Patriot в Украину. Пентагон вчера отказался сообщить, была ли уже осуществлена поставка системы.

«У нас нет никаких обновлений по этому поводу, и мы позволим украинцам объявить о прибытии, когда они будут готовы», - сказал вчера пресс-секретарь Пентагона Чарли Дитц в интервью The War Zone.

Системы Patriot используются для противодействия вражеским самолетам, баллистическим ракетам и крылатым ракетам, и уже давно запрашивались Украиной для защиты ее городов и критически важной инфраструктуры.

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