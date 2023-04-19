В Эстонии блокируются тысячи попыток увидеть контент с сексуальным насилием над детьми

В прошлом году Tele2 Grupp во всей своей интернет-сети заблокировала 2 569 602 попытки попасть на сайты, содержащие материалы, связанные с ненадлежащим обращением сексуального характера в отношении детей. Блокировки производились на основе зашифрованных доменных имен, полученных от шведской полиции и Интерпола.

«В течение многих лет Tele2 систематически блокирует доступ к сайтам с материалами, которые содержат ненадлежащее обращение сексуального характера. Мы обновляем наши черные списки в режиме реального времени и совершенствуем наши системы, чтобы сделать их еще более эффективными. К сожалению, с течением времени мы по-прежнему наблюдаем растущую тенденцию, то есть количество попыток доступа к страницам с контентом, содержащим детскую порнографию, с течением времени увеличивается», - сказала финансовый директор и член правления Tele2 Eesti Кристина Пену. В прошлом году в сети Tele2 Eesti было заблокировано 151 215 попыток доступа к сайтам, содержащим ненадлежащее обращение с детьми.

По словам Пену, такая статистика шокирует и показывает, насколько важно заниматься предотвращением насилия над детьми, а также защитой детей в интернете. «Помимо блокировки сайтов, нашим приоритетом является содействие повышению осведомленности родителей и предложение нашим клиентам решений для повышения безопасности как домашнего интернета, так и мобильных устройств», - пояснила Пену.

Tele2 борется против злоупотреблений в интернете в отношении детей с помощью ECPAT, то есть с вместе с глобальной сетью организаций гражданского общества, целью которой является прекращение сексуальной эксплуатации детей. «За каждым изображением стоит ребенок, и пока они распространяются, ненадлежащее обращение и эксплуатация детей будут продолжаться, оказывая серьезное влияние на детей и подростков даже во взрослом возрасте. Чтобы искоренить сексуальное насилие над детьми в мире, нам необходимо активно сотрудничать и вводить совместные меры для поиска новых решений», - сказала руководитель по сотрудничеству ECPAT Линда Вийкстрем.