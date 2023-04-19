В Таллинне появились плакаты на русском языке. Кассу здоровья призвали к порядку

В апреле Касса здоровья представила рекламное лицо вакцинации Реэт Линна на наружной рекламе на автобусной остановке в Мустамяэ: «Реэт Линна, ведущая» – было написано на плакате по-русски. Реэт Линна действительно ведущая. Она уже много лет ведет программу Prillitoos для пожилых людей на канале ETV. Однако в рекламе ошиблись с языковыми требованиями – отсутствовала информация на эстонском языке.