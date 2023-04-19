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В Таллинне появились плакаты на русском языке. Кассу здоровья призвали к порядку

Кадри Таммепуу
, журналист
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К жалобе, поданной в Языковой департамент, также был приложен рекламный плакат Кассы здоровья, висевший в начале апреля на автобусной остановке «Лехола» в Мустамяэ, где Реэт Линна была представлена ​​только на русском языке.
К жалобе, поданной в Языковой департамент, также был приложен рекламный плакат Кассы здоровья, висевший в начале апреля на автобусной остановке «Лехола» в Мустамяэ, где Реэт Линна была представлена ​​только на русском языке. Фото: Erakogu

Хотя текст на эстонском языке всегда должен быть на первом месте на наружной рекламе, он полностью отсутствовал на плакате кампании по вакцинации Кассы здоровья, висевшем на автобусной остановке «Лехола» в Таллинне. Жалоба внимательных граждан привела к удалению рекламы.

В апреле Касса здоровья представила рекламное лицо вакцинации Реэт Линна на наружной рекламе на автобусной остановке в Мустамяэ: «Реэт Линна, ведущая» – было написано на плакате по-русски. Реэт Линна действительно ведущая. Она уже много лет ведет программу Prillitoos для пожилых людей на канале ETV. Однако в рекламе ошиблись с языковыми требованиями – отсутствовала информация на эстонском языке.

Некачественный рекламный материал, висевший в павильоне ожидания остановки «Лехола», заметил прохожий, который не поленился написать в Языковой департамент и сообщить об отсутствии текста на государственном языке. Примерно половина жителей Мустамяэ – эстонцы.

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