Сплошные недочеты: Еврокомиссия выдвинула Эстонии ряд претензий

По оценке Европейской комиссии, Эстония не выполнила требования ряда директив ЕС, касающихся оценки воздействия на окружающую среду, сезонных работников, доступности товаров и услуг, а также возобновляемых источников энергии.
Сегодня Европейская комиссия направила в Эстонию официальное требование в форме обоснованного заключения привести правовые нормы страны в соответствие с директивой ЕС, касающейся оценки воздействия на окружающую среду. Согласно директиве, прежде чем давать разрешение на реализацию государственных или частных проектов, которые могут существенно повлиять на окружающую среду, необходимо проанализировать их влияние на экологию. Эстония не приняла должным образом положения, касающиеся использования невозделываемых земель или полуприродных территорий в интенсивном сельском хозяйстве, объектов по производству искусственных минеральных волокон и объектов по переработке и хранению радиоактивных отходов.
Также Евркомиссия отправила в Эстонию официальное письмо в связи с тем, что государство не полностью приняло положения директивы о сезонных работниках. Целью директивы является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие допуск сезонных рабочих из третьих стран в ЕС, были справедливыми и прозрачными. Кроме того, она обеспечивает достойные условия труда и жизни, равные права и защиту от эксплуатации. Ее соблюдение поможет улучшить доступность сезонных рабочих в ЕС и снизить незаконную миграцию.
По оценке ЕК, Эстония также не привела в соответствии с требованиями правовые нормы о доступе к товарам и услугам для людей с ограниченными возможностями. Согласно европейскому акту о доступности, основными товарами и услугами, такими как телефоны, компьютеры, электронные книги, банковские услуги и электронная связь, также должны пользоваться люди с ограниченными возможностями. Эстония не приняла европейский акт о доступности к назначенному сроку.
Еврокомиссия решила отправить Эстонии обоснованное заключение о продолжении производства в связи с тем, что государство не полностью приняло правовые нормы ЕС, изложенные в директиве (ЕС) 2018/2001 о поощрении использования энергии из возобновляемых источников. В директиве предусмотрены меры по поддержке экономической эффективности возобновляемых источников энергии и упрощению административных процедур по проектам возобновляемой энергии. В то же время она способствует участию граждан в преобразовании энергетической системы и ставит конкретные цели по увеличению доли возобновляемой энергии в секторах отопления, охлаждения и транспорта к 2030 году. Директива должна была быть принята к 30 июня 2021 года. К настоящему моменту Эстония приняла ее лишь частично.
У Эстонии есть два месяца, чтобы ответить Еврокомиссии и устранить недочеты.