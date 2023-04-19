Сплошные недочеты: Еврокомиссия выдвинула Эстонии ряд претензий

Сегодня Европейская комиссия направила в Эстонию официальное требование в форме обоснованного заключения привести правовые нормы страны в соответствие с директивой ЕС, касающейся оценки воздействия на окружающую среду. Согласно директиве, прежде чем давать разрешение на реализацию государственных или частных проектов, которые могут существенно повлиять на окружающую среду, необходимо проанализировать их влияние на экологию. Эстония не приняла должным образом положения, касающиеся использования невозделываемых земель или полуприродных территорий в интенсивном сельском хозяйстве, объектов по производству искусственных минеральных волокон и объектов по переработке и хранению радиоактивных отходов.

Также Евркомиссия отправила в Эстонию официальное письмо в связи с тем, что государство не полностью приняло положения директивы о сезонных работниках. Целью директивы является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие допуск сезонных рабочих из третьих стран в ЕС, были справедливыми и прозрачными. Кроме того, она обеспечивает достойные условия труда и жизни, равные права и защиту от эксплуатации. Ее соблюдение поможет улучшить доступность сезонных рабочих в ЕС и снизить незаконную миграцию.