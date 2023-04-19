Эпп Мяэ проиграла француженке

Сегодня свои выступления начала Эпп Мяэ. К сожалению, эстонка проиграла своей сопернице француженке Синтии Ванессе Вескан со счетом 3:2.

Борьба с самого начала была напряженной, и все же оставалась надежда на то, что Эпп победит, счет был 2:1. Однако за десять секунд до финала Вескан сумела уложить Мяэ на лопатки и заработала два очка, в итоге счет составил 3:2.

Остается надеяться на вечерние матчи полуфинала и то, что Вескан пройдет в в финал – тогда Эпп Мяэ сможет соревноваться в утешительном круге и надеяться на бронзовую медаль.

В четверг соревнования начнутся для Виктории Вессо – в первом туре она будет бороться с азербайджанкой Биргул Солтановой (весовая категория -62 кг).