Пропал без вести: полиция просит помощи в поисках 29-летнего мужчины

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летнего Торми, пропавшего без вести в Пярну.
В последний Торми грозу видели 15 апреля в микрорайоне Ряэма города Пярну, а последний раз мужчина связывался с родными по телефону вечером того же дня. После этого местонахождение Торми неизвестно и до него невозможно дозвониться.
Рост Торми 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. У него каштановые волосы и серые глаза.
Он был одет в черную куртку с маленькой надписью синего цвета, черные спортивные штаны и темно-серые тенниски.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, звонить по номеру 112.