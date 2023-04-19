Пропал без вести: полиция просит помощи в поисках 29-летнего мужчины

В последний Торми грозу видели 15 апреля в микрорайоне Ряэма города Пярну, а последний раз мужчина связывался с родными по телефону вечером того же дня. После этого местонахождение Торми неизвестно и до него невозможно дозвониться.

Пропавший Торми. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Торми 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. У него каштановые волосы и серые глаза.

Он был одет в черную куртку с маленькой надписью синего цвета, черные спортивные штаны и темно-серые тенниски.