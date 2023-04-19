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Пропал без вести: полиция просит помощи в поисках 29-летнего мужчины

rus.postimees.ee
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Пропавший Торми.
Пропавший Торми. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 29-летнего Торми, пропавшего без вести в Пярну.

В последний Торми грозу видели 15 апреля в микрорайоне Ряэма города Пярну, а последний раз мужчина связывался с родными по телефону вечером того же дня. После этого местонахождение Торми неизвестно и до него невозможно дозвониться.

Пропавший Торми.
Пропавший Торми. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Торми 170 сантиметров, у него худощавое телосложение. У него каштановые волосы и серые глаза.

Он был одет в черную куртку с маленькой надписью синего цвета, черные спортивные штаны и темно-серые тенниски.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, звонить по номеру 112.

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