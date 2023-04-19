Объем грузооборота Eesti Raudtee провалился в глубокую яму

Горючий сланец, навалочные грузы и минеральное жидкое топливо были наиболее перевозимыми группами грузов по инфраструктуре Eesti Raudtee, сообщила BNS руководитель по коммуникациям AS Eesti Raudtee Моника Лиллес.

Объем местных перевозок составил 650 тысяч тонн, увеличившись за год на 60 процентов. За первые три месяца этого года транзитные перевозки составили немногим более 610 000 тонн перевозок по железной дороге Eesti Raudtee, что на 66 процентов меньше, чем за тот же период 2022 года.

За первые три месяца работы инфраструктуры Эстонской железной дороги общий объем контейнерных перевозок составил немногим более 6600 TEU, или 20-футовых стандартных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов), что на 68 процентов меньше, чем за тот же период 2022 года.