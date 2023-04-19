В ночь на 19 апреля вор украл большое количество электроники из магазина техники Mobix на улице Александри в Тарту. Ущерб оценивается примерно в 10 000 евро.
Уже второй раз за год: магазин электроники был искусно обокраден
Дверь осталась нетронутой
Вор, ограбивший магазин мобильных телефонов Mobix, проник через входную дверь так искусно, что на следующий день дверь была в исправном состоянии, а на замке было видно лишь несколько вмятин. «В магазине была установлена сигнализация, системы безопасности были в рабочем состоянии, но вор действовал так быстро, что к моменту прибытия патруля охраны он уже исчез», - сказал Меэлис Тультс, работающий в магазине.
Тультс добавил, что, к счастью, большая часть товаров уцелела, однако добычей вора стали в основном дорогостоящие смартфоны Google Pixel, Samsung и Apple, а также несколько планшетов. Чтобы достать их, вору пришлось разбить стеклянные дверцы ближайшей к входу витрины.
«Мы можем только включить украденные устройства в черный список, что делает невозможным их использование в Европе, но другого способа найти их нет, даже для полиции, - сказал Тультс. - Этот негодяй думал, что сможет получить здесь легкие деньги».
Он говорит, что хотя магазин не понес серьезного ущерба, а товары были застрахованы компанией, для ее сотрудников это было шоком. «Первые три года моей работы здесь прошли без неприятностей, но теперь нас ограбили дважды за год. Но что поделать - продолжаем работать!» - заявил он.
Неизвестный злоумышленник
Это был второй подобный случай в магазине Mobix за последний год. Почерк вора настолько похож на тот, что использовался при ограблении прошлой весной, что сотрудники подозревают, что этот сделал тот же человек, которого полиция не смогла поймать тогда. Целью вора были точно такие же полки. «В тот раз ущерб был еще больше. Похищенное до сих пор находится в черном списке, вор не пойман, но по какой-то причине полиция прекратила дело», - сказал Тультс.
По словам Тимо Рейнтала, начальника процессуального отдела тартуского отделения полиции, уголовное расследование по предыдущему случаю в Mobix было закрыто, потому что преступника не удалось установить. «На данный момент мы не можем сказать, тот же ли это вор. Мы узнаем это, когда проанализируем улики, собранные на месте преступления», - прокомментировал Райнталь. В настоящее время полиция анализирует улики, собранные на месте происшествия, и устанавливает личность преступника.
Возможное наказание за подобное преступление зависит от биографии вора и от того, является ли это его первая или вторая кража. «Согласно статье 199 Пенитенциарного кодекса, кража наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до пяти лет», - сказал начальник процессуального отдела.
Полиция рекомендует владельцам магазинов использовать защитные двери и шторы, а также вывешивать предупреждения о видеонаблюдении. «Однозначно стоит застраховать товары, находящиеся в продаже», - добавил Райнталь.