Уже второй раз за год: магазин электроники был искусно ограблен

Дверь осталась нетронутой

Вор, ограбивший магазин мобильных телефонов Mobix, проник через входную дверь так искусно, что на следующий день дверь была в исправном состоянии, а на замке было видно лишь несколько вмятин. «В магазине была установлена сигнализация, системы безопасности были в рабочем состоянии, но вор действовал так быстро, что к моменту прибытия патруля охраны он уже исчез», - сказал Меэлис Тультс, работающий в магазине.

Тультс добавил, что, к счастью, большая часть товаров уцелела, но добычей вора стали в основном дорогостоящие смартфоны Google Pixel, Samsung и Apple, а также несколько планшетов. Чтобы достать их, вору пришлось разбить стеклянные дверцы ближайшей к входу витрины.

«Мы можем только добавить украденные устройства в черный список, что делает невозможным их использование в Европе, но другого способа найти их нет, даже для полиции, - сказал Тультс. - Этот негодяй думал, что сможет получить здесь легкие деньги».

Мужчина признался, что хотя магазин не понес серьезного ущерба, а товары были застрахованы компанией, для ее сотрудников это было шоком. «Первые три года моей работы здесь прошли без неприятностей, но теперь нас ограбили дважды за год. Но что поделать - продолжаем работать!» - заявил он.

Неизвестный негодяй