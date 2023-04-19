В Нарве подписано новое коалиционное соглашение

Новая коалиция имеет 20 мест в городском собрании, состоящем из 31 члена. В коалиционном соглашении основное внимание уделяется новым рабочим местам, образованию и спорту, а также городской среде и возможностям саморазвития для молодежи Нарвы.

Приоритетом в коалиционном договоре является улучшение качества оказываемых в городе медицинских услуг, в том числе за счет создания нового корпуса активного лечения в Нарвской больнице. Переход на зеленую энергию поставил под угрозу самые высокооплачиваемые рабочие места в городе, которые находятся в энергетическом концерне Eesti Energia, поэтому внимание также акцентируется на поддержку тех предпринимателей, которые работают в городе, эффективное сотрудничество с теми, кто проявил интерес к инвестированию в Нарву и поиск новых инвестиций. Коалиционные партнеры рассчитывают на привлечение дополнительных средств из различных фондов поддержки, в том числе Фонда справедливого перехода и ЕС.

Для города со стареющим населением одно из важных направлений – это развитие социальной сферы. Планируется построить новый дом для престарелых и повысить зарплату своим социальным работникам. Также ведется поиск возможностей для открытия первого в городе дневного центра для пожилых людей.

В области спорта уделяется особое внимание расширению возможностей для занятий плаванием, строительству нового футбольного зала и дальнейшему развитию спортивного центра Аккекюла. Коалиционный договор также предусматривает обновление основных документов города и структуры городской управы, а городских чиновников, которые соответствуют квалификационным требованиям, согласно договору, ждет повышение зарплаты.