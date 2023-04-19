Девелопер: из-за увеличения налогов цены на квартиры в новостройках в следующем году изменятся

«Если в первые месяцы года на таллиннском рынке недвижимости по сравнению с прошлым годом было спокойно, то в конце марта и первой половине апреля интерес со стороны клиентов стал более активным», – подтвердил Мурер.

Он добавил, что сделки на рынке недвижимости до сих пор были достаточно продуманными и стабильными. Согласно данным Земельного департамента, количество сделок купли-продажи как за последний квартал 2022 года, так и за первый квартал текущего года стабильно превышает 4000, не дотягивая до объема начала 2022 года.

«Поскольку информация о сделках Земельного департамента отражает нотариальные вещно-правовые договоры, они не фиксируют уменьшение количества сделок, начавшееся в середине прошлого года, и мы, вероятно, увидим снижение объема этих договоров в ближайшие месяцы. На сегодняшнем рынке снова заключается больше обязательственно-правовых договоров, которые превратятся в вещно-правовые только в ближайшие двенадцать месяцев, - объяснил Мурер. - С приходом весны потенциальные покупатели активизировались, и те, кто ранее откладывал решение о покупке, теперь снова рассматривают возможность покупки жилья».

По словам Мурера, весенняя активность клиентов поддерживается стабилизацией цен на энергоносители и решениями, предлагаемыми банками для смягчения воздействия растущего Euribor - возможностью периодически фиксировать процентную ставку.

«Однако ипотечный кредит - это не двухлетнее обязательство, это в среднем - на 25 лет, поэтому необходимо оценить его краткосрочное и долгосрочное влияние», - подчеркнул Мурер.

«На рынке произошла определенная коррекция цен. Это означает, что сделки купли-продажи некоторых квартир совершаются сегодня на уровне чуть ниже пиковых цен. В некоторых девелоперских проектах в стоимость включено парковочное место, кладовка или кухонная мебель, в этом случае покупателю приходилось доплачивать еще несколько тысяч. Сегодня важно найти баланс в ходе переговоров, рыночные условия которых устраивают обе стороны», - добавил Мурер.

По словам руководителя Kaamos Kinnisvara, в долгосрочной перспективе жилье, купленное в этом году, может оказаться более доступным для покупателя, поскольку цены на недвижимость в следующем году будут отражать влияние запланированных новым правительством налоговых изменений.