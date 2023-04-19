Вот это суммы! Министры перед отставкой выписали советникам солидные премии

Министры, которые были вынуждены оставить свои посты в связи со сменой правительства, назначали солидные премии или оплаты по результатам труда советникам, которые уходят с ними.
Вместе с министром государственного управления Рийной Солман должны были подать в отставку советники Айво Васке, Крислин Отс и Тармо Пийрманн, а с министром финансов Аннели Аккерманн - ее советники Терье Рохи и Тийт Эферт.
Солман, покидая свой пост, назначила каждому из своих советников оплату по результатам труда в размере месячной зарплаты. Министр финансов Аккерманн назначила многолетнему советнику министра финансов Терье Рохи оплату по результатам работы в размере месячной зарплаты. Рохи также работала советником министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Советник Тийт Эферт, который на момент отставки все еще находился на испытательном сроке, не получил оплаты по результатам работы. Таким образом оплаты по результатам труда советников как министра государственного управления, так и министра финансов варьировались от 2240 до 3000 евро.
Вместе с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу оставил свой пост и советник Сийм Умеров. Ему была выплачена единовременная премия в размере 4350 евро за выдающуюся работу и за его поддержку руководства министерства во время продолжающейся агрессивной войны России против Украины.
У министра культуры Пирет Хартман было три политических советника, которые ушли в отставку вместе с ей. Советникам Марике Саар, Хестии Риндла и Каролин Лилемяэ министр назначила оплату по результатам труда в размере полуторамесячной зарплаты, или 4650 евро, месячной зарплаты, или 2625 евро, и половины месячной зарплаты, или 1550 евро соответственно.
Советники министра юстиции Леи Данилсон-Ярг - Инес Ваппер, Андрес Луус и Катрин Кийск - получили премии в размере месячной зарплаиты. Суммы варьировались от 2280 до 2900 евро.
Советники министра образования и науки Тыниса Лукаса - Марит Сепма, Кальмар Курс и Юхани Яэгер - получили компенсацию в размере месячной зарплаты, то есть по 2835 евро каждый.
Премии не получили только советники Сиккут
Советник министра социальной защиты Сигне Рийсало - Кристель Кранич, и советники министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона - Лайла Талуник, Айри Кауниссааре и Марис Йессе - покинули свои должности. После ухода Кристель Кранич получила 2058 евро, Лайла Талуник - 3525 евро, Айри Кауниссааре - 5925 евро и Марис Йессе - 4756 евро.
Советники министра окружающей среды Мадиса Калласа при увольнении получили оплату по результатам труда в размере одной месячной заработной платы, то есть от 1260 до 3150 евро. Неэме Суур и Оскар Лепик получили по 3150 евро, Кади Кенк - 2520 евро, Кирилл Клаус - 1575 евро, а Элийзе Ристиметс - 1260 евро.
Советники министра предпринимательства и технологий Кристьяна Ярвана - Калле Муули и Райн Веэтыусме — ушли в отставку вместе с министром. Им была выплачена оплата по результатам труда в размере 1500 евро.
Подали в отставку советники министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут - Тоомас Сарапуу и Анн-Мари Нерги. Катри Ахи, которая ранее работала в министерстве в отделе по ЕС и международному сотрудничеству, продолжает работать там советником.
Советники Сиккут не получили оплату по результатам работы или какую-либо другую компенсацию, они получили только расчет, как и предусматривает закон.
Из предыдущего правительства продолжат занимать те же должности премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр обороны Ханно Певкур и министр социальной защиты Сигне Рийсало.