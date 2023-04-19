Вот это суммы! Министры перед отставкой выписали советникам солидные премии

Вместе с министром государственного управления Рийной Солман должны были подать в отставку советники Айво Васке, Крислин Отс и Тармо Пийрманн, а с министром финансов Аннели Аккерманн - ее советники Терье Рохи и Тийт Эферт.

Солман, покидая свой пост, назначила каждому из своих советников оплату по результатам труда в размере месячной зарплаты. Министр финансов Аккерманн назначила многолетнему советнику министра финансов Терье Рохи оплату по результатам работы в размере месячной зарплаты. Рохи также работала советником министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Советник Тийт Эферт, который на момент отставки все еще находился на испытательном сроке, не получил оплаты по результатам работы. Таким образом оплаты по результатам труда советников как министра государственного управления, так и министра финансов варьировались от 2240 до 3000 евро.

Вместе с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу оставил свой пост и советник Сийм Умеров. Ему была выплачена единовременная премия в размере 4350 евро за выдающуюся работу и за его поддержку руководства министерства во время продолжающейся агрессивной войны России против Украины.