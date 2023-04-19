Глава МИД Маргус Цахкна в Вильнюсе: мы ждем от саммита НАТО четких сигналов Украине

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Глава МИД Эстонии обсудил с министром иностранных дел Ландсбергисом дальнейшее сотрудничество в НАТО и планы проведения саммита альянса в Вильнюсе. «На саммите Украине должны быть даны четкие сигналы и обозначены конкретные шаги по вступлению в НАТО. Также, надеюсь, к моменту встречи Швеция станет членом НАТО», – сказал Цахкна.

В беседе с литовским коллегой Цахкна подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины. «Нужно усилить санкции против России, снизить потолок цен на нефть и продолжить изоляцию агрессора, чтобы поднять для него цену этой войны. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления, а широкая общественность не должна испытывать усталость от войны, потому что в Украине все еще происходит депортация детей и другие серьезные военные преступления».

В ходе встречи с Чмилите-Нильсен обсуждались двусторонние отношения между Эстонией и Литвой - и новые возможности сотрудничества. «Эстония и Литва продолжают оставаться сильными и единодушными партнерами в Европейском союзе и союзниками в НАТО. У нас очень хорошее региональное сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и экономики», – сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Цахкна также обсудил активизацию экономического сотрудничества с главой эстонско-литовской торговой палаты Робертом Юодкой. «Литва является одним из наших основных торговых партнеров и основным направлением для эстонских инвестиций», – подтвердил Цахкна наличие тесных экономических связей между двумя странами.