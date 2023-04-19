Уже видели? Maxima запускает новый бренд собственной продукции

К концу года ассортимент будет включать в себя около 700 различных товаров хорошего качества и по хорошей цене, составляющих конкуренцию уже известным брендам. Полный ассортимент Well Done является одной из крупнейших линеек собственного бренда в странах Балтии.

«Maxima заботится о семьях Эстонии, и для нас важно сделать повседневную жизнь людей легче. Нынешняя экономическая ситуация неизбежно изменила покупательские привычки людей. Люди принимают более обдуманные решения в отношении покупок и отдают предпочтение более дешевым вариантам вместо известных дорогих брендов. Чтобы клиенту не приходилось выбирать между качеством и хорошей ценой, мы выводим на рынок бренд Well Done, продукция которого сохраняет привычное для клиента качество, но его цена более доступна для кошелька», - сказала генеральный директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

«Ассортимент продукции Well Done был составлен осознанно и в результате тщательной предварительной работы с учетом ежедневных продуктов питания и потребностей семей», - добавила Мустонен.

«Во-первых, Well Done - это ориентир для клиента, приходящего в магазин, с его помощью можно найти качественные, более дешевые альтернативы продуктам, которые уже стали привычными. Во-вторых, разнообразие ассортимента Well Done также является источником вдохновения для обновления обеденного стола, каждый член семьи найдет в ассортименте что-то для души», - сказала генеральный директор.

Ассортимент продукции бренда Well Done. Фото: Maxima

К концу 2023 года ассортимент Well Done будет включать в себя около 700 наименований высококачественных продуктов в каждой пищевой категории, включая молочные продукты, яйца, свежие фрукты и овощи, мясо и рыбу, хлебобулочные изделия, замороженные продукты, ингредиенты для свежих салатов и приправы. Ассортимент Well Done включает в себя продукцию надежных и качественных производителей стран Балтии и ближайших соседей. Сегодня в магазинах Maxima уже доступно около 300 товаров, а новинки будут добавляться до конца года, когда количество разных товаров достигнет почти 700 наименований.