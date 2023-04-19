Объявлен новый глава Центральной криминальной полиции

Со второго мая имеющий большой опыт работы в сфере ИТ Оскар Гросс, который до сих пор возглавлял группу расследования киберпреступлений Центральной криминальной полиции, станет главой Центральной криминальной полиции и заместителем генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере криминальной полиции.
По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, нынешний глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере объявил в начале года, что завершит свою полицейскую карьеру в начале мая, когда проработает шесть лет на посту главы Центральной криминальной полиции.
«Этого времени хватило, чтобы рассмотреть лучших кандидатов на руководство борьбой с преступностью, которая больше всего угрожает Эстонии. Центральная криминальная полиция, возглавляемая Айваром Алавере, находится в очень хорошей форме и может успешно проводить эффективные расследования, сложные операции и анализировать картину угроз. Центральная криминальная полиция также является важной опорой для других подразделений полиции и следственных органов, а также ценным международным партнером», – подчеркнул Беличев.
По словам Беличева, на эту должность было несколько очень хороших кандидатов. «Информационные технологии все теснее переплетаются с преступлениями и расследованиями. Поэтому очень явным преимуществом Оскара Гросса является именно его знание кибермира как среды современной преступности. Помимо интеллектуальных способностей и лидерских качеств, в его пользу говорит и способность создавать прочные сети сотрудничества как в Эстонии, так и среди международных партнеров», – сказал Беличев.
По словам будущего главы Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, для криминальной полиции характерна способность идти в ногу с развитием среды.
«Безопасная Эстония не самоочевидна, этого удалось достичь годами работы, от патрулирования на улицах до расследования крупных преступлений. Общество с каждым годом становится все безопаснее, но преступность все больше и больше скрывается, из-за чего раскрывать и доказывать преступления становится все труднее. В команде руководства Центральной криминальной полиции мы знаем об уходе Айвара Алавере с прошлого года, и я сделаю все, чтобы этот переход прошел гладко».
Гросс считает, что Центральная криминальная полиция под руководством Айвара Алавере проводит эффективные расследования, а команда состоит из умных и целеустремленных людей, которые каждый день делают Эстонию безопаснее.
«Мир постоянно меняется, и для меня важно, чтобы криминальная полиция шла в ногу с развитием технологий и сама использовала лучшие инструменты, а также была способна предвидеть, как преступники могут использовать новые технологии. Нам определенно нужно развивать эту способность дальше, и я счастлив, что могу продолжать заниматься этими темами в качестве главы Центральной криминальной полиции», – сказал Гросс.
Оскар Гросс присоединился к Департаменту полиции и погранохраны в 2015 году, а с января 2016 года возглавил отдел по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции. До прихода в полицию Гросс работал в Хельсинкском университете (2010–2015 годы) и защитил докторскую диссертацию в 2016 году. Гросс сделал свои первые шаги в качестве прикладного ученого в Центре разработки программных технологий (STACC) в 2009-2010 годах. Помимо бакалавриата и магистратуры в Тартуском университете (2005-2012 годы), он приобрел опыт работы в компаниях по разработке программного обеспечения в качестве тестировщика и разработчика.