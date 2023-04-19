Объявлен новый глава Центральной криминальной полиции

По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, нынешний глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере объявил в начале года, что завершит свою полицейскую карьеру в начале мая, когда проработает шесть лет на посту главы Центральной криминальной полиции.

«Этого времени хватило, чтобы рассмотреть лучших кандидатов на руководство борьбой с преступностью, которая больше всего угрожает Эстонии. Центральная криминальная полиция, возглавляемая Айваром Алавере, находится в очень хорошей форме и может успешно проводить эффективные расследования, сложные операции и анализировать картину угроз. Центральная криминальная полиция также является важной опорой для других подразделений полиции и следственных органов, а также ценным международным партнером», – подчеркнул Беличев.

По словам Беличева, на эту должность было несколько очень хороших кандидатов. «Информационные технологии все теснее переплетаются с преступлениями и расследованиями. Поэтому очень явным преимуществом Оскара Гросса является именно его знание кибермира как среды современной преступности. Помимо интеллектуальных способностей и лидерских качеств, в его пользу говорит и способность создавать прочные сети сотрудничества как в Эстонии, так и среди международных партнеров», – сказал Беличев.

По словам будущего главы Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, для криминальной полиции характерна способность идти в ногу с развитием среды.