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Злостный неплательщик алиментов предстал перед судом: он попался на афере в Facebook

Сийм Михайлов
, журналист
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Ахто Курм был признан виновным в мошенничестве, неоднократном применении насилия и уклонении от уплаты алиментов.
Ахто Курм был признан виновным в мошенничестве, неоднократном применении насилия и уклонении от уплаты алиментов. Фото: Siim Mihailov

Сегодня, 19 апреля, Вируским уездным судом Ахто Курм был признан виновным в мошенничестве, неоднократном применении насилия и уклонении от уплаты алиментов.

Ахто Курм, у которого нет действующих правонарушений, в мае прошлого года разместил объявление в Facebook, что продает пленку для тюка сена. Пострадавший согласился купить девять рулонов пленки и перечислил деньги. Но никаких рулонов пленки не было. На банковский счет спутницы жизни Курма поступило 460 евро. Некоторое время мошенник обещал доставить товар, но день, когда рулоны пленки дошли до покупателя, так и не наступил.

В конце июня прошлого года Курм до полуночи напал на свою спутницу жизни. Он скрутил ей руки, повалил на землю, сел на нее сверху и ударил ее кулаком в лицо. От удара у жертвы остался синяк на лице. И это был не первый раз, когда Курм поднимал на кого-то руку.

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