Злостный неплательщик алиментов предстал перед судом: он попался на афере в Facebook

Сегодня, 19 апреля, Вируским уездным судом Ахто Курм был признан виновным в мошенничестве, неоднократном применении насилия и уклонении от уплаты алиментов.
Ахто Курм, у которого нет действующих правонарушений, в мае прошлого года разместил объявление в Facebook, что продает пленку для тюка сена. Пострадавший согласился купить девять рулонов пленки и перечислил деньги. Но никаких рулонов пленки не было. На банковский счет спутницы жизни Курма поступило 460 евро. Некоторое время мошенник обещал доставить товар, но день, когда рулоны пленки дошли до покупателя, так и не наступил.
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