Коробейник: налог на продукты питания нужно снизить до пяти процентов

«Годовой рост цен на продукты питания в марте этого года оставался очень быстрым, достигнув 25 процентов. Рост цен коснулся всех основных продуктов питания, некоторые из них подорожали более чем в полтора раза, поэтому снижение налога с оборота на продукты питания до пяти процентов является важным шагом для поддержки жителей и бизнесов нашей страны», - утверждает Коробейник.

Он отметил, что Эстония является одним из четырех государств-членов ЕС, где не применяется пониженная ставка налога с оборота на продукты питания. «Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14 процентов, в Швеции - 12 процентов, в Испании и Италии - четыре процента, а в Латвии с 2018 года действует НДС на свежие овощи и фрукты в пять процентов. Еда составляет очень большую часть бюджета средней семьи, на это тратится более 20 процентов семейного бюджета», - говорит он.

Избранный от Пярнуского уезда депутат парламента добавляет, что снижение налога с оборота на продукты питания сделает их более доступными для людей с низкими доходами и улучшит качество жизни этих людей.

«Исследования показывают, что рост цен оказывает существенное влияние на потребление продуктов питания - увеличивается доля товаров со скидкой и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Жители Эстонии предпочитают местные продукты, но обращают большое внимание и на цену», - уточняет Коробейник.

Член правления Центристской партии добавляет, что цены на все ресурсы выросли, а поскольку правительство во главе с Партией реформ приняло решение не поддерживать эстонских предпринимателей, кульминация экономического кризиса еще впереди.