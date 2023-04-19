Коробейник: налог на продукты питания нужно снизить до пяти процентов

Вице-председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник инициировал законопроект о снижении налога с оборота на продукты питания до пяти процентов. По словам депутата, в свете планируемого повышения налогов государство обязано прийти на помощь своему народу.
«Годовой рост цен на продукты питания в марте этого года оставался очень быстрым, достигнув 25 процентов. Рост цен коснулся всех основных продуктов питания, некоторые из них подорожали более чем в полтора раза, поэтому снижение налога с оборота на продукты питания до пяти процентов является важным шагом для поддержки жителей и бизнесов нашей страны», - утверждает Коробейник.
Он отметил, что Эстония является одним из четырех государств-членов ЕС, где не применяется пониженная ставка налога с оборота на продукты питания. «Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14 процентов, в Швеции - 12 процентов, в Испании и Италии - четыре процента, а в Латвии с 2018 года действует НДС на свежие овощи и фрукты в пять процентов. Еда составляет очень большую часть бюджета средней семьи, на это тратится более 20 процентов семейного бюджета», - говорит он.
Избранный от Пярнуского уезда депутат парламента добавляет, что снижение налога с оборота на продукты питания сделает их более доступными для людей с низкими доходами и улучшит качество жизни этих людей.
«Исследования показывают, что рост цен оказывает существенное влияние на потребление продуктов питания - увеличивается доля товаров со скидкой и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Жители Эстонии предпочитают местные продукты, но обращают большое внимание и на цену», - уточняет Коробейник.
Член правления Центристской партии добавляет, что цены на все ресурсы выросли, а поскольку правительство во главе с Партией реформ приняло решение не поддерживать эстонских предпринимателей, кульминация экономического кризиса еще впереди.
«В условиях ценового давления со стороны импортных товаров большая часть эстонской пищевой промышленности находится на грани выживания. Иностранные производители продуктов питания, реализующие свою продукцию на нашем рынке, у себя в стране в основном работают на льготных условиях. Я уверен, что снижение НДС на продукты питания до пяти процентов является необходимым шагом для обеспечения достойного уровня жителей Эстонии в нынешней ситуации», - говорит Коробейник.