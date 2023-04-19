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На выплату компенсаций членам Рийгикогу потратили почти 1,7 миллиона евро

Юлле Харью
, журналист
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Евро.
Евро. Фото: Marko Saarm / Sakala

При вступлении в должность нового правительства компенсацию получила последняя партия бывших членов Рийгикогу. Всего на эти цели 46 не переизбранным депутатам потрачено почти 1,7 миллиона евро.

Согласно распоряжению Канцелярии Рийгикогу от 19 апреля, последними компенсацию в размере полугодовой зарплаты (на руки почти 22 000 евро) в связи с окончанием своих полномочий получили Иви Ээнмаа (Партия реформ), Хеле Эвераус (Партия реформ), Юри Яансон (Партия реформ), Яак Юске (Социал-демократическая партия), Тоомас Ярвеоя (Партия реформ) и Ивари Падар (Социал-демократическая партия). Компенсацию в размере трех месячных зарплат (почти 11 000 евро) получат Тоомас Юргенштейн (Социал-демократическая партия) и Юлле Раясалу (Партия реформ).

Это был третий и последний раунд выплаты компенсаций, ранее компенсации выплачивались тем, кто точно покидал парламент, а затем тем, кто выбыл после определения тех, кто отказался от своих мест в Рийгикогу.

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