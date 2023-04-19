На выплату компенсаций членам Рийгикогу потратили почти 1,7 миллиона евро

Согласно распоряжению Канцелярии Рийгикогу от 19 апреля, последними компенсацию в размере полугодовой зарплаты (на руки почти 22 000 евро) в связи с окончанием своих полномочий получили Иви Ээнмаа (Партия реформ), Хеле Эвераус (Партия реформ), Юри Яансон (Партия реформ), Яак Юске (Социал-демократическая партия), Тоомас Ярвеоя (Партия реформ) и Ивари Падар (Социал-демократическая партия). Компенсацию в размере трех месячных зарплат (почти 11 000 евро) получат Тоомас Юргенштейн (Социал-демократическая партия) и Юлле Раясалу (Партия реформ).

Это был третий и последний раунд выплаты компенсаций, ранее компенсации выплачивались тем, кто точно покидал парламент, а затем тем, кто выбыл после определения тех, кто отказался от своих мест в Рийгикогу.